▲ 【芯片大戰】英國攔阻中資全購英最大半導體製造商Newport 須吐出86%股權

中資財團海外併購半導體企業遇挫折，英國商業能源與工業策略大臣夏博思（Grant Shapps）表示，完成詳細的國家安全評估後發布「最終命令」，要求由中資控制的安世半導體（Nexperia）交出英國最大芯片製造商Newport Wafer Fab控制權，安世半導體須出售至少86%股份。

安世半導體英國區經理 Toni Versluijs批評決定錯誤，公司計劃上訴以保護 NWF 的500多個工作崗位。

安世半導體由聞泰科技控制

安世半導體曾是恩智浦半導體（美：NXPI）下的一個部門，2016年宣布出售予中資財團，現由聞泰科技（滬：600745）所控制。

安世半導體去年7月宣布，擬增持Newport 86%股權至全資持有，交易雖於8月完成，但當時英國時任首相約翰遜已披露，會對該項交易作國家安全審查。

中美關係近年惡化，美國近月再推新芯片法案，限制中國入口先進半導體技術，全球半導體產業正設法躲開潛在政治爭議。

英國新法例下 歷來第二次攔阻中國收購

英國政府發言人在聲明上表示，今年初生效的《國家安全與投資法》確保英國在持續支持商業活動和開放投資時，能保護國家安全。聲明續指，英國在半導體行業擁有多項優勢，並即將推出半導體戰略，讓當地技術繼續支持英國和全球經濟。

是次交易是英國在新法例下，第二次擋下中國收購案，並首次追溯過往交易。

夏博思則解釋：

該項交易涉及的設施，可接觸英國芯片重鎮「南威爾士集群（the Cluster）」的技術專長，相關設施和集群的聯繫，或令當地未來項目影響國家安全。 the location of the site could facilitate access to technological expertise and know-how in the South Wales Cluster （‘the Cluster’）， and the links between the site and the Cluster may prevent the Cluster being engaged in future projects relevant to national security

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編輯：麥德銘