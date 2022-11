【芯片大戰】英國攔阻中資全購英最大半導體製造商Newport　須吐出86%股權

中資財團海外併購半導體企業遇挫折,英國商業能源與工業策略大臣夏博思(Grant Shapps)表示,完成詳細的國家安全評估後發布「最終命令」,要求由中資控制的安世半導體(Nexperia)交出英國最大芯片製造商Newport Wafer Fab控制權,安世半導體須出售至少86%股份。

安世半導體英國區經理 Toni Versluijs批評決定錯誤,公司計劃上訴以保護 NWF 的500多個工作崗位。

安世半導體曾是恩智浦半導體(美:NXPI)下的一個部門,2016年宣布出售予中資財團,現由聞泰科技(滬:600745)所控制。

安世半導體去年7月宣布,擬增持Newport 86%股權至全資持有,交易雖於8月完成,但當時英國時任首相約翰遜已披露,會對該項交易作國家安全審查。

中美關係近年惡化,美國近月再推新芯片法案,限制中國入口先進半導體技術,全球半導體產業正設法躲開潛在政治爭議。

英國政府發言人在聲明上表示,今年初生效的《國家安全與投資法》確保英國在持續支持商業活動和開放投資時,能保護國家安全。聲明續指,英國在半導體行業擁有多項優勢,並即將推出半導體戰略,讓當地技術繼續支持英國和全球經濟。

是次交易是英國在新法例下,第二次擋下中國收購案,並首次追溯過往交易。

夏博思則解釋:

該項交易涉及的設施,可接觸英國芯片重鎮「南威爾士集群(the Cluster)」的技術專長,相關設施和集群的聯繫,或令當地未來項目影響國家安全。

the location of the site could facilitate access to technological expertise and know-how in the South Wales Cluster (‘the Cluster’), and the links between the site and the Cluster may prevent the Cluster being engaged in future projects relevant to national security