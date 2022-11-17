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英財政預算料加稅大削公共開支 為庫房增5000億收入

環球經濟金融 13:14 2022/11/17

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英國通脹率飆升至過去41年高位之際，財相侯俊偉今日（17日）將會公布新一份財政預算案。侯俊偉料會宣布多項加稅及削減公共開支的措施，可為庫房增加約540億英鎊（約5,025億港元）收入，用作填補公共財政缺口。

英上月CPI按年升11.1%創41年新高 食物能源價格飆升 【下一頁】

英國的公共財政缺口料達到600億英鎊（約5,582億港元）。當局周三（16日）更宣布，消費物價指數（CPI）按年升幅更達到11.1%，創1981年10月以來新高。

英媒引述消息指，侯俊偉（Jeremy Hunt）預計會於財政預算案加入以下措施：

  • 最高收入群體開始繳納45%最高稅率的收入門檻，將由15萬英鎊降至12.5萬英鎊。
  • 凍結個人入息稅、其他入息稅及國民保險費率起徵點，導致數十萬人要首次交稅或拖入更高稅率。
  • 凍結增值稅、遺產稅、資本增值稅起徵點
  • 市政廳將有權在不舉行全民投票下將市政稅上調5%，
  • 上調針對石油和天然氣巨頭的能源暴利稅率，並擴大範圍到發電公司。
  • 能源價格保障計劃會有調整，或由4月起集中補助最弱勢群體。
  • 耗資數十億英鎊補貼民眾的房屋隔熱措施和更換鍋爐工程，以減低能源需求。

WTO總幹事警告 部分主要經濟體有「真正」衰退威脅 【下一頁】

不過有部分保守黨議員質疑，侯俊偉是否有必要推出大規模加稅政策。前就業及退休保障大臣麥蔚宜（Esther McVey）周三表示，她認為HS2（英國2號高速鐵路）是一項華而不實的工程，如不撤回工程的話，她不會投票支持加稅。

前地方發展、房屋及社區大臣夏簡勤（Simon Clarke）也拒絕承諾支持加稅，表示他必須研究方案内容再決定，也更傾向政府通過削減開支而非加稅來達到收支平衡。

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責任編輯：鄭錦玲

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