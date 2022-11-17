英財政預算料加稅大削公共開支 為庫房增5000億收入

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新型冠狀肺炎全球疫情（11月17日 時間14:00）
英國通脹率飆升至過去41年高位之際，財相侯俊偉今日（17日）將會公布新一份財政預算案。侯俊偉料會宣布多項加稅及削減公共開支的措施，可為庫房增加約540億英鎊（約5,025億港元）收入，用作填補公共財政缺口。
英上月CPI按年升11.1%創41年新高 食物能源價格飆升 【下一頁】
英國的公共財政缺口料達到600億英鎊（約5,582億港元）。當局周三（16日）更宣布，消費物價指數（CPI）按年升幅更達到11.1%，創1981年10月以來新高。
英媒引述消息指，侯俊偉（Jeremy Hunt）預計會於財政預算案加入以下措施：
WTO總幹事警告 部分主要經濟體有「真正」衰退威脅 【下一頁】
不過有部分保守黨議員質疑，侯俊偉是否有必要推出大規模加稅政策。前就業及退休保障大臣麥蔚宜（Esther McVey）周三表示，她認為HS2（英國2號高速鐵路）是一項華而不實的工程，如不撤回工程的話，她不會投票支持加稅。
前地方發展、房屋及社區大臣夏簡勤（Simon Clarke）也拒絕承諾支持加稅，表示他必須研究方案内容再決定，也更傾向政府通過削減開支而非加稅來達到收支平衡。
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責任編輯：鄭錦玲