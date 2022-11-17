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英國預算案公布 能源補貼延長1年 增最低工資1成 資本增值稅免稅額減半（第二版）

環球經濟金融 21:09 2022/11/17

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英國通脹率升至41年高位之際，財相侯俊偉周四（17日）公布秋季財政預算案，涉及多項加稅及削減公共開支的措施，可為庫房增加約550億英鎊（約5,088億港元）收入，用作填補公共財政缺口。

主要措施：

＊個人入息稅／支付45%最高稅率的年收入門檻，將由15萬英鎊降至125,140英鎊；
＊國民保險／凍結僱員供款比率至2028年4月；
＊資本增值稅／免稅額明年由12,300英鎊減至6000英鎊，2024年4月再減至3,000英鎊；
＊印花稅減免／保留至2025年3月；
＊汽車稅／2025年4月起，電動車不再獲得豁免；
＊能源費補貼／明年4月起，每個家庭3000英鎊的平均能源費上限將延期1年；
＊暴利稅／明年1月起，直至2028年3月，針對石油及天然氣企業盈利的附加稅，稅率由25%增至35%；
＊暴利稅／明年1月起，徵收範圍至擴大發電企業，稅率為45%，料明年為庫房帶來140億英鎊收入；
＊最低工資／明年4月起，每小時最低工資增加9.7%至10.42英鎊，意味全職僱員年薪可增加1600英鎊。

英國的公共財政缺口料高達600億英鎊（約5,582億港元）。當局周三（16日）宣布，消費物價指數（CPI）按年升幅達到11.1%，創1981年10月以來新高。

英上月CPI按年升11.1%創41年新高 食物能源價格飆升 【下一頁】

WTO總幹事警告 部分主要經濟體有「真正」衰退威脅 【下一頁】

不過，有部分保守黨議員早前質疑，侯俊偉（Jeremy Hunt）是否有必要推出大規模加稅政策。前就業及退休保障大臣麥蔚宜（Esther McVey）周三表示，她認為HS2（英國2號高速鐵路）是一項華而不實的工程，如不撤回工程的話，她不會投票支持加稅。

前地方發展、房屋及社區大臣夏簡勤（Simon Clarke）也拒絕承諾支持加稅，表示他必須研究方案内容再決定，也更傾向政府通過削減開支而非加稅來達到收支平衡。

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責任編輯：鄭錦玲、嚴智勇

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