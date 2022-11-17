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Airbnb指單房放租量激增逾3成 幫補家計應對生活成本危機

環球社會熱點 14:03 2022/11/17

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國際出租住宿平台Airbnb公布數據，顯示平台第三季度可出租單房數量激增31%。Airbnb指，各地出租房屋數目都有增加，民眾正透過出租房間賺取額外收入幫補家計，應對生活成本增加。Airbnb更指，近半屋主都指正利用出租房間的收入購買食物等物品。

G20公告譴責烏克蘭戰爭 同意需小心處理加息 【下一頁】

Airbnb周三（16日）表示，由於愈來愈多民眾面對生活成本上升，尋求額外收入應對，平台第三季度出租單房數目激增31%，而相關增長不符合比例。Airbnb指各地出租房屋數目都有增加，但未透露具體數字。公司為處理增長情況，已更新應用程式簡化出租過程。

Airbnb聯合創辦人兼行政總裁Brian Chesky表示，俄烏戰爭推高通脹為家庭預算帶來壓力，民眾較以往更願意透過出租房屋來應付生活開支。Airbnb亦指，調查發現平台約46%屋主都承認，正使用所獲租金支付食品等其他物品的費用。更有一成屋主表示，出租房屋有助他們避免因經濟問題，遭收回房屋或贖回抵押品。

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惟部分旅遊熱門地點城市批評，Airbnb正加劇當地住屋短缺問題。在旅遊人數急增的情況下，愈來愈多屋主選擇將房屋租予遊客，而非在當地尋求長期租客。但Airbnb聯合創辦人Nathan Blecharczyk則指，新屋短缺原因是利率上升，公司亦正面愈來愈難在大城市找到可出租物業情況。

Airbnb同時表示，雖然經濟有轉差跡象，但旅遊需求並未出現放緩，遙距工作亦導致民眾外遊時逗留當地時間增加，從而促進業績。

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責任編輯：李俊儀

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