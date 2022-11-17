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【世界盃】信和三大商場免費播足64場世界盃球賽　送PlayStation主機連遊戲

Hot Talk 13:24 2022/11/17

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信和三大商場免費播足64場球賽　送PlayStation主機連遊戲

世界盃2022於11月20日開鑼，信和集團公布，旗下商場奧海城、屯門市廣場及荃新天地，將會全程免費直播64場世界盃賽事。信和預告，世界盃揭幕戰當日，奧海城會舉行大型「全城開波」派對，並會送出「PlayStation®5」主機連最新足球遊戲《EA SPORT™ FIFA 23》兌換碼、5G手提電話及超過2,000張S現金券。

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信和集團指，由16強賽事起，現場球迷更可以免費登記成為S+ REWARDS會員，並參與現場遊戲，有機會贏取超人氣PlayStation®5 主機連最新足球遊戲《EA SPORT™ FIFA 23》兌換碼、S現金券、5G手提電話、AirPods、Apple Watch及其他豐富禮物。

奧海城更在主題中庭特設OC x Now TV體驗館，球迷除了可以透過AR應用程式與心愛球星合照外，更有機會在16強賽事起預約OC x Now TV體驗館與最多5位朋友一同以包廂形式以AR應用程式同步觀看賽事。

另外，荃新天地除了直播所有賽事外，更與香港西甲足球學校合作，由11月26日至12月18日（逢星期六、日）舉辦「小球員足球訓練工作坊」。是次工作坊將由西甲認可教練向3歲至9歲小朋友傳授基本足球技巧，提供由西甲總部提供的專業足球訓練。

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編輯：伍鍵文

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