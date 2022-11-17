【FTX爆煲】最新發展：淡馬錫認輸逾21億、BlockFi告急、薯條哥被召美國國會作證、耶倫揚言加強監管（11月17日）

▲ FTX爆煲事件最新發展（１１月１７日）

曾為全球第二大虛擬貨幣交易所FTX爆煲並申請破產，波及數以十萬計帳戶，並令「加密寒冬」加劇。FTX破產也引發同業流動性告急，加密貨幣放貸機構BlockFi據報或在幾天內申請破產保護，並再有FTX投資者減記投資額「認輸」。

以下為11月17日主要最新發展：

新加坡淡馬錫減記FTX全部逾21億港元投資

BlockFi傳即將破產

「薯條哥」SBF被召美國國會應訊

新加坡淡馬錫認虧2.75億美元 「錯看SBF領導」

新加坡國有投資機構淡馬錫宣布，為投資在FTX的2.75億美元（約21.45億港元）作全額減值。淡馬錫於2021年和今年初兩度投資FTX相關公司。

淡馬錫強調，目前沒有持有任何加密貨幣，但承認與FTX創辦人 Sam Bankman-Fried（SBF）的交流中，錯判了他的行動、判斷、領導能力。

淡馬錫以外，紅杉資本上周已宣布為投資FTX減值2.14億美元。

BlockFi或數日內破產

FTX引述加密資產行業流動性緊張，加密貨幣放貸機構BlockFi上周已經暫停客戶提款，最新消息指，BlockFi將於數目內申請破產保障。

SBF曾為美國民主黨金主 或12月須到美國國會應訊

美國國會金融服務委員會和銀行委員會計劃在12月舉行聽證會，調查FTX突然倒閉和連漪效應，有委員稱，擬要求美國證交會SEC、SBF、FTX同系對沖基金Alameda Research、幣安代表、FTX員工作證。

SBF此前為美國民主黨的贊助人，單是在美國中期選舉已出資近4000萬美元，為民主黨是次選舉第二大金主。

耶倫：加密市場需強力監管

在FTX倒閉後，美國財政部長耶倫直言，加密市場需要更強有力的監管。耶倫表示，最近一間主要加密貨幣交易所破產，衝擊眾多加密資產持有人及投資者，表明需要對加密貨幣市場進行更有效的監管。

她又指，財政部及其他監管機構在過去一年已發現已加密貨幣市場的風險，包括混合客戶資產、缺乏透明度及利益衝突，並成為過去一周的幣災風暴的中心點。

耶倫表示，雖然是次損害主要集中在加密市場內，但它與傳統金融體系的聯繫可能會引發更廣泛的金融穩定性擔憂。因此，當局和國會要迅速採取行動填補任何監管空白，並保護消費者權益。

FTX過去數日重點發展：