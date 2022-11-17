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【業績｜零售股】莎莎午後插6%　中期虧損收窄至1.3億元、不派息　另10月至11月10日營業額跌1.5%

股市 13:14 2022/11/17

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【業績｜零售股】莎莎中期虧損收窄至1.3億元　不派息

莎莎國際 （00178） 截9月底止中期營業額按年跌2.9%至15.5億元，不過，虧損較去年同期收窄26.7%至1.3億元。集團指，由於所在市場的經營環境充滿挑戰和不確定性，故決議不派發中期股息。

莎莎午後插6.1%，報1.07元。

至於撇除所確認之零售店舖資產減值撥備（包括使用權資 產及物業、機器及設備）、各地政府所發放疫情相關的補貼資助及臨時租金減免，集團於期內的虧損較去年同期收窄10.3%至1.7億元。 

莎莎指，內地爆發新冠病毒疫情和澳門特區確診個案增加，導致受影響之城鎮採取封城封區措施，繼而影響集團的業務營運。期內，香港及澳門特區市場的零售及批發營業額下降 9.3%至 9.8億元。集團在香港特區的同店銷售較去年同期改善19.8%。同時，雖然店舖數目淨減少5間至71間，但總體零售銷售仍錄得8%的增長。

內地店舖數目削半控成本

而中國內地零售銷售額下跌13.1%至 1.2億元，而同店銷售則下跌16.8%。中國內地線上業務銷售額則下跌26%至1.59億元，經營店舖總數減少35間至42間。集團指，儘管於期內關閉錄得虧損的店舖，以及致力降低營運成本，中國內地業務仍然很大程度受到疫情拖累，虧損按年擴大5.1%至4360萬元，但預計這些措施將會在下半年大幅減少中國內地業務的營運虧損。

連同馬來西亞71間門店，至9月30日，集團經營193間零售店舖。

集團提到，線上銷售繼續快速增長。期内，香港特區的線上銷售按年顯著增長88.9%至1.1億元。集團將繼續探索新的零售模式，除了自行管理的銷售渠道外，亦提升其在包括「鄰住買」等第三方平台的影響力。線上銷售組合佔香港和澳門特區總銷售額的百分比由去年同期的5.1%上升至10.1%。

第三季的首一個半月營業額跌1.5%

另外，莎莎10月至11月10日零售和批發營業額較去年同期下跌1.5%。香港及澳門特區零售銷售按年升5.6%，同店銷售按年升8.7%，當中香港區按年升2.7%，同店銷售升9.1%。而中國內地的零售銷售和同店銷售分別跌26.9%和14.1%。

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編輯：姚卓然

港股 莎莎 營業額 零售 批發 莎莎國際（00178）

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