【Netflix共享帳號】Netflix「管理存取權與裝置」功能更新　允許遙距登出裝置（附教學）

▲ Netflix更加入了「管理存取權與裝置」新功能，讓Netflix用戶遙距管理登入過的每一部裝置，並可登出單一裝置。

Netflix近幾個月來頻頻推出新功能如「個人資料轉移（Profile Transfer）」，擬為擴大打擊全球「寄生帳號」的行動鋪路。Netflix更加入了「管理存取權與裝置」新功能，讓Netflix用戶遙距管理自己登入過的每一部裝置，並可針對單一裝置，遙距登出。

Netflix用戶過往只能一次登出所有登入過裝置，是次向全球推出的「管理存取權與裝置」更新則允許主帳號統一管理所有登入裝置，無論是電視、電腦、手機或平板也可遙距登出，並且包括共享帳號。頁面內將可看到所有硬件類別、最近使用人、基於IP地址的大致定位等資訊。假日將至，如果用戶曾經到酒店等場所使用Netflix而忘記登出的話，便可以此新設定杜絕被偷渡使用了。

若想遙距管理裝置及登出Netflix，可跟隨以下步驟：

1）進入「管理存取權與裝置」設置頁面

2）查看所有裝置的登入地點，以及最近上線收看的時間（

3）根據需要，直接在頁面內完成針對單一裝置的登出操作

此外，Netflix預計明年初在全球擴大打擊寄生帳號，禁止非同住家人免費共看。一旦偵測到共享帳號非同住家人時，將會額外收取費用。

責任編輯：張寶燕