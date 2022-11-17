美投資者向FTX發起集體訴訟 大坂直美等體育名人同受牽連

龍頭加密貨幣交易所FTX申請破產保護，大量投資者承受嚴重損失。美國有多名投資者發起集體訴訟，不僅起訴FTX創始人Sam Bankman-Fried（SBF，外號薯條哥），以及代言FTX的一眾名人，包括美式足球明星球員Tom Brady及前妻。

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以美國俄克拉何馬州（Oklahoma）居民Edwin Garrison為首的FTX投資者，周二（15日）在邁阿密發起集體訴訟，起訴FTX創辦人薯條哥、以及FTX代言人包括美式足球明星球員Tom Brady與前妻Gisele Bundchen，兩人同時持有FTX股權。

此外為FTX拍攝超級碗廣告的Larry David 、運動員David Ortiz、網球手大坂直美等多名運動員亦牽涉在內。

訴訟指FTX收益帳戶屬「未登記證券」（unregistered securities） ，需要美國證券交易委員會（SEC）監管，禁止在美國進行交易。而代言人則被指控以欺騙手法出售FTX收益加密貨幣賬戶。

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訴訟文件形容FTX猶如「龐氏騙局」， FTX邀請體育及娛樂界名人代表，誤導客戶及潛在客人投資數十億美元以維持整個計劃運轉。客戶更誤以為在FTX持有的任何加密貨幣資產都是安全，且沒有投資未經註冊證券，導致美國投資者蒙受110億美元（858億港元）損失。

責任編輯：郭麗明