【政策點睇】人行發布第三季執行報告 警惕通脹反彈壓力

中國人民銀行日前發布《2022年第三季度中國貨幣政策執行報告》，提出了堅持穩字當頭、穩中求進，深化金融體制改革。「加大穩健貨幣政策實施力度，搞好跨周期調節，兼顧短期和長期、經濟增長和物價穩定、內部均衡和外部均衡，堅持不搞『大水漫灌』，不超發貨幣，為實體經濟提供更有力、更高質量的支持。」

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對於當前經濟形勢，該《報告》認為外部環境更趨複雜嚴峻，海外通脹高位運行，全球經濟下行風險加大，國內經濟恢復發展的基礎還不牢固。雖然第三季物價漲幅總體溫和，但要警惕未來通脹反彈壓力。若總需求進一步復甦升溫可能帶來滯後效應，特別是疫情防控更加精準後，消費動能可能快速釋放，可能短期加大結構性通脹壓力。

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此次《報告》又強調「鞏固和拓展經濟回穩向上態勢，推動經濟實現質的有效提升和量的合理增長」。下一階段要保持貨幣信貸平穩適度增長；結構性貨幣政策工具聚焦重點、合理適度、有進有退；構建金融有效支持實體經濟的體制機制。貨幣信貸政策方面，《報告》提出要綜合運用多種貨幣政策工具，保持流動性合理充裕，保持貨幣供應量和社會融資規模合理增長，為鞏固經濟回穩向上態勢、做好年末經濟工作提供適宜的流動性環境。

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撰文：林衛