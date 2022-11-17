【房住不炒】國內多地二手放盤量大增 真心賣定試水溫？

據內地報道，國內多個城市出現二手放盤量上升的情況，當中一向樓價最硬淨的深圳，最近全市共有約4萬二手房源。除了深圳，北京、杭州等城市的二手房在售量也升至高位。分析指，主要因房價上漲預期減弱，投資客持有房子的成本變高，所以選擇售出。

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資料顯示，單是深圳截至周一（14日）便有4.2萬套有效二手房源，較上周增加948套，且有持續增加的迹象。有地產代理稱，近月很多業主放盤，小部分業主是想試試市場行情，但大部分都是誠心出售。根據估算，龍崗區是小區滯銷佔比最高的區域，其次是南山區。

深圳中原研究中心認為，二手房掛牌量不斷創新高，掛牌價回落，訪客量仍處於低位，議價空間升至高位，各項指標表明市場仍在調整中。另一方面，新房市場「內卷」嚴重，折扣也愈來愈普遍，新入市樓盤價格也不斷創近幾年片區內新低，這樣將進一步壓制二手房市場。

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美聯物業全國研究中心總監何倩茹向內地媒體稱，二手房循環不暢通，會反向傳導到一手房市場，導致一手房的交易量下降。總體來講，這些現像都反映出目前全國房地產市場仍存在比較大的銷售壓力，期望最新的刺激政策能激活市場促進回暖。

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撰文：林衛