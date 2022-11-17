【美國中期選舉】共和黨重掌眾議院 麥卡錫料接替佩洛西任議長

美國中期選舉各地結果陸續出爐，美國共和黨以微弱優勢，成功奪得多數黨地位。共和黨眾議院領袖麥卡錫料接替佩洛西，擔任眾議院議長。外界分析指，共和黨日後將發起一系列國會調查，對象包括從阿富汗撤軍決定及對美國總統拜登兒子亨特的商業活動等。

女版特朗普不敵民主黨候選人 失落亞利桑州州長 【下一頁】

美國共和黨籍的加州第27區眾議員Mike Garcia成功連任，令共和黨達到218席門檻，正式成為眾議院多數黨。而民主黨現時則取得211席，失去眾議院控制權。共和黨眾議院領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）料會接替民主黨籍的現任眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）。

外界分析指，共和黨奪得眾議院控制權後，將發起一系列國會調查，包括美國政府早前從阿富汗撤軍、新冠疫情期間政策，以及亨特（Hunter Biden）的商業行為等。而共和黨眾議員中亦不乏如佐治亞州眾議員格林（Marjorie Taylor Greene）等極端右翼人士，外界亦預料未來眾議院或將出現混亂局面。

特朗普歸咎於參院領袖 共和黨表現未如預期 【下一頁】

另外，共和黨奪得眾院控制權後，只需爭取數個民主黨人倒戈，就能阻止立法。總統拜登（Joe Biden）亦將難以在國會推動立法議程，日後提高債務上限及政府經費等議題將變得更難以磋商。

緊貼地緣政治變化，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：李俊儀