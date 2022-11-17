工作狂馬斯克下令Twitter員工 拒接受長工時就執包袱

全球首富馬斯克一向為工作狂，曾透露自己每周工時達120小時。馬斯克入主Twitter後主張改革公司工作文化，據報向Twitter員工發最後通牒，表明員工倘拒絕接受長工時就要執包袱走。

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《華盛頓郵報》報道，馬斯克（Elon Musk）向Twitter員工發送内部電郵。内容提到Twitter必須非常頑固才能成功，就代表需要長時間高強度工作，因為只有出色的表現才達到合格綫。

馬斯克通知員工，如果他們想成為新Twitter的一部分，就需在美國東部時間周四（17日）下午5點（本港周五早上6點）前點擊連結，同意長時間高強度工作。

據悉，如果Twitter員工在限期前沒有同意的話，離職可獲3個月遣散費。

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馬斯克又表示，無論員工做出甚麼決定，他也感謝對方為使Twitter成功所付出的努力。

馬斯克以440億美元（約3,432億港元）的價格收購Twitter後，已宣布解僱一半員工。他解釋Twitter目前每日虧損400萬美元（約3,120萬港元），裁員是別無選擇下的決定。

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責任編輯：鄭錦玲