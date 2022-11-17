【港元定存】livi bank上調港元定期存款年利率　短期存息齊升穿4厘

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本港虛擬銀行livi bank上調港元定期存款年利率，由今日（17日）起，livi bank新舊客戶敘造定存金額20萬元或以上，三個月、四個月及六個月定期存款年利率分別調高至4.0%、4.4%和 4.6%，適用於新舊資金。
由2022年11月17日起：
|存款期
|年利率
|500 港元至 199,999 港元
|200,000 港元或以上*
|1 個月
|0.45%
|3 個月
|1.5%
|3.6%->4.0%
|4 個月
|1.8%
|3.8%->4.4%
|6 個月
|2.2%
|4.2%->4.6%
|12 個月
|2.4%
|4.3%
|24 個月
|2.8%
|4.5%
|*每位客戶的最高總定期存款額為10,000,000港元。
livi 上一次加存息為11月9日，詳情可見【下一頁】
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編輯：姚卓然