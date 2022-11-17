【港元定存】livi bank上調港元定期存款年利率　短期存息齊升穿4厘

▲ 【港元定存】livi bank上調港元定期存款年利率 六個月高息定存年利率4.6%

本港虛擬銀行livi bank上調港元定期存款年利率，由今日（17日）起，livi bank新舊客戶敘造定存金額20萬元或以上，三個月、四個月及六個月定期存款年利率分別調高至4.0%、4.4%和 4.6%，適用於新舊資金。

livi bank 最新港元定期存款利率：

由2022年11月17日起：

存款期 年利率 500 港元至 199,999 港元 200,000 港元或以上* 1 個月 0.45% 3 個月 1.5% 3.6%->4.0% 4 個月 1.8% 3.8%->4.4% 6 個月 2.2% 4.2%->4.6% 12 個月 2.4% 4.3% 24 個月 2.8% 4.5% *每位客戶的最高總定期存款額為10,000,000港元。

livi 上一次加存息為11月9日，詳情可見【下一頁】

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編輯：姚卓然