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【港元定存】livi bank上調港元定期存款年利率　短期存息齊升穿4厘

Hot Talk 11:23 2022/11/17

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【港元定存】livi bank上調港元定期存款年利率　六個月高息定存年利率4.6%

本港虛擬銀行livi bank上調港元定期存款年利率，由今日（17日）起，livi bank新舊客戶敘造定存金額20萬元或以上，三個月、四個月及六個月定期存款年利率分別調高至4.0%、4.4%和 4.6%，適用於新舊資金。

livi bank 最新港元定期存款利率：

由2022年11月17日起：

存款期 年利率
500 港元至 199,999 港元 200,000 港元或以上*
1 個月 0.45%
3 個月 1.5% 3.6%->4.0%
4 個月 1.8% 3.8%->4.4%
6 個月 2.2% 4.2%->4.6%
12 個月 2.4% 4.3%
24 個月 2.8% 4.5%
*每位客戶的最高總定期存款額為10,000,000港元。

livi 上一次加存息為11月9日，詳情可見【下一頁】

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編輯：姚卓然

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港元 港元定期存款 定期存款 livi Bank 虛擬銀行 銀行

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