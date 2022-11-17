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【雲端AI】NVIDIA夥微軟建大型AI超級電腦　將於Azure雲端運行

科技 12:00 2022/11/17

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NVIDIA表示，大型AI超級電腦將採用數以萬計的GPU、NVIDIA的H100及A100芯片。（法新社）

隨著人工智能（AI）在商業領域廣泛採用，企業對AI的需求也與日俱增。芯片製造商NVIDIA宣布與微軟（Microsoft）合作，建立一個在Azure雲端運行的大型AI超級電腦，處理密集的AI運算工作，滿足更多企業對AI的應用需求。

【AI換臉】Intel推Deepfake檢測工具　從面部血管判斷是否AI換臉

NVIDIA表示，大型AI超級電腦將採用數以萬計的GPU、NVIDIA的H100及A100芯片。有業內人士表示，每顆A100芯片的價格約1萬（約7.8萬港元）至1.2萬美元（約9.3萬港元），而H100的價格則遠高於此。

採用Quantum-2 InfiniBand 網絡技術

Azure亦是第一個採用NVIDIA Quantum-2 InfiniBand 網絡技術的公共雲，其速度為每秒400 G-bits。NVIDIA指出，這種網絡技術以高速連接伺服器，這對企業AI應用非常重要，因為繁重的AI運算工作需要成千上萬的芯片在數台伺服器上協同工作。

【AI製圖】Shutterstock夥OpenAI銷售AI生成圖片　稱受影響藝術家將獲補償

此外，NVIDIA還將與微軟合作開發AI模型，並成為微軟AI雲端電腦的客戶，透過該AI超級電腦開發AI應用，向客戶提供服務。

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

責任編輯：陳卓賢

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