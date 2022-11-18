  • 26°C
香港時間 : 20221118日 (週五) 11:28
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【Twitter】馬斯克發「最後通牒」後關閉Twitter辦公室　逼員工在高強度工作、辭職二選一後語氣軟化

股市 11:01 2022/11/18

分享：

分享：

Tesla（美：TSLA）創辦人馬斯克入主社交平台Twitter後，大刀闊斧裁員並要求員工更積極工作。馬斯克一度向留下來的員工發最後通牒，要求他們在周四（17日）前表態，在高強度工作和面臨解僱「二選一」，外電引述最新消息指，Twitter周四要求員工立即離開辦公室，並關閉至下周一（21日）。

據消息人士稱，馬斯克在要求員工表態的限期前幾小時，試圖説服員工留下，並且在電郵的語氣軟化，稱：「管理層應該每個月與同事舉行一次面對面的會議。」

消息人士續稱，衆多熟悉内部產品運作的員工離職，或導致Twitter日後未能在正常運營期間解決問題或跟新系統。

馬斯克：員工日內須在高強度工作、辭職二選一

《華盛頓郵報》本周引述社交平台Twitter內部備忘錄表示，馬斯克在對員工發出最後通牒，表示公司需要極度忠誠，並要求員工在轉型Twitter期間以高強度、長時間工作，否則將面臨解僱。

馬斯克：「只有卓越表現才能構成及格。」

“Only exceptional performance will constitute a passing grade.”

馬斯克在電郵中提供一個網頁連結，要求員工在網頁內確認自己的承諾，逾時工作或接受三個月的遣散費。他表示，爲確保公司轉型成功，員工要變得非常强悍（we will need to be extremely hardcore）。

Twitter 的代表沒有立即回應置評請求。

馬斯克希望周內完成重組　覓新舵手掌Twitter

另外，馬斯克期盼公司能在本週完成重組，也希望減少在Twitter的時間，並找一位新的領導人負責營運。

馬斯克完成440億美元收購Twitter後警告，Twitter 或因持續未能盈利而破產，在上位首周即炒3700名員工，而原有高級管理層幾乎全部離任。

馬斯克期望，員工每週工作達 80 小時，並透過減少公司免費食物等辦公室福利削減開支，又要求員工結束在家辦公。

【ET財智Talk】ESG投資回報跑贏大市？ 工銀亞洲尹可豐Jonathan為您拆解ESG三大迷思及探討投資機遇！

相關文章：

【Twitter亂局】Elon Musk已解決假帳號問題？　11月29日重推Twitter Blue

【Twitter危機】GroupM、IPG等多間廣告公司　建議客戶停登Twitter廣告

編輯：伍鍵文

社交平台 馬斯克 Twitter 科技產品 裁員 美國

上一篇文章

【阿里巴巴業績】阿里巴巴績後升4%　最牛券商富瑞再升目標價「中國復甦故事核心」（附最新大行目標價）

下一篇文章

【澳門旅遊】金沙近升1%　澳門旅遊局：近日日均客量徘徊1.6萬　未有復辦旅遊團時間表
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【阿里巴巴業績】阿里高開6%　第二財季營收增3%　經調整淨利338.2億人幣勝預期、加碼150億美元回購
【阿里巴巴業績】阿里高開6%　第二財季營收增3%　經調整淨利338.2億人幣勝預期、加碼150億美元回購
【美股收市】儲局官員放鷹 納指跌0.3% 道指收復逾300點失地（不斷更新）
【美股收市】儲局官員放鷹 納指跌0.3% 道指收復逾300點失地（不斷更新）
【HSBC滙豐】網傳滙豐尚玉12月起取消　滙豐：不涉香港
【HSBC滙豐】網傳滙豐尚玉12月起取消　滙豐：不涉香港
【恒指夜期+ADR】阿里美股騰訊ADR高港5%　夜期低位反彈666點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】阿里美股騰訊ADR高港5%　夜期低位反彈666點（不斷更新）
【阿里巴巴9988】阿里巴巴：不會按原計劃年底完成香港雙重主要上市　因須提交新員工持股計劃
【阿里巴巴9988】阿里巴巴：不會按原計劃年底完成香港雙重主要上市　因須提交新員工持股計劃
【手遊股】動視暴雪單方面終結14年合作、網易：受影響遊戲收入佔比低　外界猜測騰訊爭「魔獸」（第三版）
【手遊股】動視暴雪單方面終結14年合作、網易：受影響遊戲收入佔比低　外界猜測騰訊爭「魔獸」（第三版）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款