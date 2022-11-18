【Twitter】馬斯克發「最後通牒」後關閉Twitter辦公室　逼員工在高強度工作、辭職二選一後語氣軟化

Tesla（美：TSLA）創辦人馬斯克入主社交平台Twitter後，大刀闊斧裁員並要求員工更積極工作。馬斯克一度向留下來的員工發最後通牒，要求他們在周四（17日）前表態，在高強度工作和面臨解僱「二選一」，外電引述最新消息指，Twitter周四要求員工立即離開辦公室，並關閉至下周一（21日）。

據消息人士稱，馬斯克在要求員工表態的限期前幾小時，試圖説服員工留下，並且在電郵的語氣軟化，稱：「管理層應該每個月與同事舉行一次面對面的會議。」

消息人士續稱，衆多熟悉内部產品運作的員工離職，或導致Twitter日後未能在正常運營期間解決問題或跟新系統。

馬斯克：員工日內須在高強度工作、辭職二選一

《華盛頓郵報》本周引述社交平台Twitter內部備忘錄表示，馬斯克在對員工發出最後通牒，表示公司需要極度忠誠，並要求員工在轉型Twitter期間以高強度、長時間工作，否則將面臨解僱。

馬斯克：「只有卓越表現才能構成及格。」 “Only exceptional performance will constitute a passing grade.”

馬斯克在電郵中提供一個網頁連結，要求員工在網頁內確認自己的承諾，逾時工作或接受三個月的遣散費。他表示，爲確保公司轉型成功，員工要變得非常强悍（we will need to be extremely hardcore）。

Twitter 的代表沒有立即回應置評請求。

馬斯克希望周內完成重組 覓新舵手掌Twitter

另外，馬斯克期盼公司能在本週完成重組，也希望減少在Twitter的時間，並找一位新的領導人負責營運。

馬斯克完成440億美元收購Twitter後警告，Twitter 或因持續未能盈利而破產，在上位首周即炒3700名員工，而原有高級管理層幾乎全部離任。

馬斯克期望，員工每週工作達 80 小時，並透過減少公司免費食物等辦公室福利削減開支，又要求員工結束在家辦公。

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編輯：伍鍵文