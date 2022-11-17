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【Twitter】馬斯克最後通牒：Twitter員工日內須在高強度工作、辭職二選一

股市 11:37 2022/11/17

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《華盛頓郵報》引述社交平台Twitter內部備忘錄表示，馬斯克（Elon Musk）對員工發出最後通牒，表示公司需要極度忠誠，並要求員工在轉型Twitter期間以高強度、長時間工作，否則將面臨解僱。

馬斯克：「只有卓越表現才能構成及格。」

“Only exceptional performance will constitute a passing grade.”

馬斯克在電郵中提供一個網頁連結，要求員工在網頁內確認自己的承諾，逾時工作或接受三個月的遣散費。他表示，爲確保公司轉型成功，員工要變得非常强悍（we will need to be extremely hardcore）。

Twitter 的代表沒有立即回應置評請求

馬斯克希望周內完成重組　覓新舵手掌Twitter

另外，馬斯克期盼公司能在本週完成重組，也希望減少在Twitter的時間，並找一位新的領導人負責營運。

馬斯克完成440億美元收購Twitter後警告，Twitter 或因持續未能盈利而破產，在上位首周即炒3700名員工，而原有高級管理層幾乎全部離任。

馬斯克期望，員工每週工作達 80 小時，並透過減少公司免費食物等辦公室福利削減開支，又要求員工結束在家辦公。

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【Twitter亂局】Elon Musk已解決假帳號問題？　11月29日重推Twitter Blue

【Twitter危機】GroupM、IPG等多間廣告公司　建議客戶停登Twitter廣告

編輯：伍鍵文

社交平台 馬斯克 Twitter 科技產品 裁員 美國

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