【Twitter】馬斯克最後通牒：Twitter員工日內須在高強度工作、辭職二選一

《華盛頓郵報》引述社交平台Twitter內部備忘錄表示,馬斯克(Elon Musk)對員工發出最後通牒,表示公司需要極度忠誠,並要求員工在轉型Twitter期間以高強度、長時間工作,否則將面臨解僱。

馬斯克:「只有卓越表現才能構成及格。」 “Only exceptional performance will constitute a passing grade.”

馬斯克在電郵中提供一個網頁連結,要求員工在網頁內確認自己的承諾,逾時工作或接受三個月的遣散費。他表示,爲確保公司轉型成功,員工要變得非常强悍(we will need to be extremely hardcore)。

Twitter 的代表沒有立即回應置評請求

馬斯克希望周內完成重組 覓新舵手掌Twitter

另外,馬斯克期盼公司能在本週完成重組,也希望減少在Twitter的時間,並找一位新的領導人負責營運。

馬斯克完成440億美元收購Twitter後警告,Twitter 或因持續未能盈利而破產,在上位首周即炒3700名員工,而原有高級管理層幾乎全部離任。

馬斯克期望,員工每週工作達 80 小時,並透過減少公司免費食物等辦公室福利削減開支,又要求員工結束在家辦公。

編輯:伍鍵文