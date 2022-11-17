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【手遊股】網易：動視暴雪「單方面」終結14年授權合約、股價插一成　WoW明年1月退出中國市場、暗黑破壞神手遊不受影響

股市 11:00 2022/11/17

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【手遊股】網易：動視暴雪「單方面」終結14年授權合約　WoW明年1月退出中國市場

網易 （09999） 、動視暴雪（美：ATVI）年中爆出雙方在合同上意見分歧，動視暴雪最新宣布，與網易現有授權協議在2023年1月23日到期，將暫停在中國大陸的大部分暴雪遊戲服務，包括《魔獸世界（World of Warcraft）》、《爐石傳說》、《守望先鋒》、《星際爭霸》、《魔獸爭霸III：重置版》、《暗黑破壞神III》和《風暴英雄》。

網易稱，暴雪是「單方」宣布與網易停止合作，而公司一直盡最大努力和動視暴雪談判續約。

經過長時間的談判，我們仍然無法就一些合作的關鍵性條款與動視暴雪達成一致。我們非常遺憾動視暴雪在今天先行宣布了停止合作，我們將不得不接受此決定。網易將繼續履行職責，為我們的玩家服務到最後一刻。

《暗黑破壞神：不朽》屢單獨協議　網易今日公布季績

網易和動視暴雪長期合作達14年，並在今年正式發行手機遊戲《暗黑破壞神：不朽（Diablo Immortal）》。動視暴雪表示，《暗黑破壞神：不朽》的共同開發和發行則涉及兩家公司另外的單獨協議。

網易將於收市後公布季度業績，今早股價大跌一成，現報102元，成交逾6億元。

外電：分歧包括知識產權和中國用戶數據

彭博引述消息指，網易和動視暴雪主要分歧在於知識產權擁有權，以及如何處理中國用戶的數據。

雙方在今年中已傳出，放棄已經開發三年之久的《魔獸世界》手機版遊戲，網易已解散了一個由100多名開發人員組成、負責為遊戲創建內容的團隊，只有少數人獲得內部轉崗。

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編輯：麥德銘

港股 美股 電玩手遊 微軟（Microsoft，美：MSFT） 動視暴雪（Activision Blizzard，美：ATVI） 網易－S（09999） 網易（美：NTES）

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