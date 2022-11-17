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【手遊股】動視暴雪單方面終結14年合作、網易：受影響遊戲收入貢獻佔比低　WoW明年1月退出中國市場、內地遊戲廠爭合作（第三版）

股市 16:42 2022/11/17

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【手遊股】網易：動視暴雪「單方面」終結14年授權合約　WoW明年1月退出中國市場

網易 （09999） 、動視暴雪（美：ATVI）年中爆出雙方在合同上意見分歧，動視暴雪最新宣布，與網易現有授權協議在2023年1月23日到期，將暫停在中國大陸的大部分暴雪遊戲服務，包括《魔獸世界（World of Warcraft）》、《爐石傳說》、《守望先鋒》、《星際爭霸》、《魔獸爭霸III：重置版》、《暗黑破壞神III》和《風暴英雄》。

網易發布第三季業績的同時另發公告指，上述被授權的暴雪遊戲在2021年和 2022 年首九個月的淨收入和淨利潤貢獻佔網易總淨收入和淨利潤的百分比較低，僅爲較低的個位數。這些授權的到期不會對網易的財 務業績產生重大影響。《暗黑破壞神：不朽》的共同開發和出版將由一個獨立的長 期協議約定並將繼續下去。

網易：暴雪單方宣布停止合作

網易稱，暴雪是「單方」宣布與網易停止合作，而公司一直盡最大努力和動視暴雪談判續約。

經過長時間的談判，我們仍然無法就一些合作的關鍵性條款與動視暴雪達成一致。我們非常遺憾動視暴雪在今天先行宣布了停止合作，我們將不得不接受此決定。網易將繼續履行職責，為我們的玩家服務到最後一刻。

內媒引述不具名消息指，網易與暴雪分手後，不止一家內地游戲廠商爭奪暴雪在中國的代理權，但暴雪似乎還沒有做出最後的選擇。

《暗黑破壞神：不朽》屢單獨協議　網易今日公布季績

網易和動視暴雪長期合作達14年，並在今年正式發行手機遊戲《暗黑破壞神：不朽（Diablo Immortal）》。動視暴雪表示，《暗黑破壞神：不朽》的共同開發和發行則涉及兩家公司另外的單獨協議。

正當市場猜測協議花落誰家時，據內媒報道，接近米哈遊的消息人士否認公司將接手暴雪中國區運營，而公司自成立以來主打自研遊戲，目前尚未有代理運營的遊戲項目。而騰訊 （00700） 則回應稱，「內部暫無消息，暴雪版權建議以暴雪官方回覆為準。」

網易將於收市後公布季度業績，今早股價最多大跌一成半，低見97.2元，最後跌9%，報103.5元，成交達27.4億元。

外電：分歧包括知識產權和中國用戶數據

彭博引述消息指，網易和動視暴雪主要分歧在於知識產權擁有權，以及如何處理中國用戶的數據。

雙方在今年中已傳出，放棄已經開發三年之久的《魔獸世界》手機版遊戲，網易已解散了一個由100多名開發人員組成、負責為遊戲創建內容的團隊，只有少數人獲得內部轉崗。

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（第二版新增內地遊戲廠傳爭奪暴雪合作，第三版加入公告）

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編輯：麥德銘

港股 美股 電玩手遊 微軟（Microsoft，美：MSFT） 動視暴雪（Activision Blizzard，美：ATVI） 網易－S（09999） 網易（美：NTES）

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