【手遊股】動視暴雪單方面終結14年合作、網易：受影響遊戲收入佔比低　外界猜測騰訊爭「魔獸」（第三版）

▲ 【手遊股】網易：動視暴雪「單方面」終結14年授權合約 WoW明年1月退出中國市場

網易 （09999） 、動視暴雪（美：ATVI）年中爆出雙方在合同上意見分歧。動視暴雪最新宣布，與網易現有授權協議在2023年1月23日到期，將暫停在中國大陸的大部分暴雪遊戲服務，包括《魔獸世界（World of Warcraft）》、《爐石傳說》、《守望先鋒》、《星際爭霸》、《魔獸爭霸III：重置版》、《暗黑破壞神III》和《風暴英雄》，結束雙方長達14年的合作。

網易發布第三季業績的同時另發公告指，上述被授權的暴雪遊戲在過去一年半淨收入和淨利潤貢獻，只佔集團個位數百分比，預計授權到期不會對網易業績產生重大影響。

網易強調，《暗黑破壞神：不朽》的共同開發和出版將由一個獨立的長期協議約定並將繼續下去。

網易今早股價最多大跌一成半，低見97.2元，最後跌9%，報103.5元，成交達27.4億元。

網易：暴雪單方宣布停止合作 米哈遊否認接手、騰訊

網易今早稱，暴雪是「單方」宣布與網易停止合作，而公司一直盡最大努力和動視暴雪談判續約。

經過長時間的談判，我們仍然無法就一些合作的關鍵性條款與動視暴雪達成一致。我們非常遺憾動視暴雪在今天先行宣布了停止合作，我們將不得不接受此決定。網易將繼續履行職責，為我們的玩家服務到最後一刻。

網易、暴雪告別14年合作，外界隨即猜測誰將接手。

內媒引述不具名消息指，網易與暴雪分手後，不止一家內地游戲廠商爭奪暴雪在中國的代理權，但暴雪似乎還沒有做出最後的選擇。

有內媒引述《原神》開發商米哈遊消息人士，否認公司如外界傳聞將接手代理權。

至於內地遊戲廠商龍頭騰訊 （00700） 則指，內部暫無消息，暴雪版權建議以暴雪官方回覆為準。

《暗黑破壞神：不朽》屢獨立協議 年內傳出《魔獸世界》手遊合作告吹

彭博引述消息指，網易和動視暴雪主要分歧在於知識產權擁有權，以及如何處理中國用戶的數據。

雙方在今年中已傳出，放棄已經開發三年之久的《魔獸世界》手機版遊戲，網易已解散了一個由100多名開發人員組成、負責為遊戲創建內容的團隊，只有少數人獲得內部轉崗。

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（第二版新增內地遊戲廠傳爭奪暴雪合作，第三版加入公告）

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編輯：麥德銘