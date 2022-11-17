【澳門濠賭】賀一誠不認同博企奄奄一息、稱資產值仍然龐大　另澳博上葡京多名中高層離職

▲ 【澳門濠賭】賀一誠不認同博企奄奄一息 另澳博上葡京多名中高層離職

澳門行政長官賀一誠表示，博企雖然三年虧損，但回顧過去十多年博企利潤驚人，強調「做生意不會由頭賺到尾」，又預料這幾天很快將收到國家文旅部有關廣東省旅行團可赴澳的通知。

據《澳門日報》報道，有澳門議員提到因應防疫措施，澳門龍頭博彩業「吊緊鹽水」，亦相信很多微企會倒閉，建議盡快改變防疫措施，由「5+3」改為「3+3」，以吸引外國旅客來澳。

澳門行政長官賀一誠回應時指，不認同「博企奄奄一息」的說法，又指博企雖然三年虧損，但回顧過去十多年博企利潤驚人，強調「做生意不會由頭賺到尾，無可能一個生意由頭賺到尾，這是中小企基本常識」。賀又指，博企此時當然有一定的困難，但他們的資產值仍然龐大，不會話十二月底全部倒閉，不要相信網上唱衰澳門言論，奄奄一息不是好言論。

同時，賀一誠亦不同意改變防疫措施，並重申堅持動態清零政策，不作任何改變，認為即使改為「3+3」亦難吸引外國旅客。他又預料，這幾天很快將收到國家文旅部有關廣東省旅行團可赴澳的通知。

澳博上葡京多名中高層離職

至於一直有聲音憂慮在批出新賭牌後，博企將會大規模「炒人」。賀一誠則派「定心丸」，指員工的保障當局一定是擺在第一位。

不過，日前據澳門葡文電台報道，澳博 （00880） 旗下澳娛綜合近日出現人事變動，於2018年任職上葡京綜合度假村總裁一職的Paul Baker現已辭職。而上葡京還有大約4名中高層人員亦已相繼離職，當中主要任職上葡京博彩營銷部，包括副總裁、助理副總裁及經理等職級，包括上葡京博彩營銷部副總裁Lu Tsai、客戶忠誠度營銷及客戶關係管理副總裁Vince Leat。至於集團對相關人員離職表示，不會對公司的運營產生影響。

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編輯：姚卓然