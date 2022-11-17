【烏克蘭戰爭】澤連斯基否認烏導彈誤中波蘭 要求參與調查

波蘭東部接壤烏克蘭邊境的小鎮早前被導彈擊中，最少兩人死。北約估計可能是烏方防空導彈軌道出錯，令導彈誤中波蘭。烏克蘭總統澤連斯基否認是烏方導彈誤中波蘭的説法，並要求參與調查。

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澤連斯基（Volodymyr Zelensky）周三（16日）堅稱，他肯定擊中波蘭小鎮的並非烏克蘭導彈，也並非由烏方導彈發動襲擊。

他認為需要公平處理此事，如果外界指控是烏方使用防空系統的話，他需要看到相關證據。

澤連斯基同時表示，他要求烏方也能參與波蘭被導彈擊中的調查，包括進入爆炸現場參與碎片分析，以確定導彈的來源。

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波蘭在襲擊後，已派員在波蘭接壤俄羅斯的邊境加裝鐵絲網。波蘭總統杜達（Andrzej Duda）周三（16日）表示，今次襲擊似乎是意外，估計極有可能是烏克蘭攔截俄軍導彈期間，意外落入波蘭領土。

北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）也贊同杜達的結論，不過認為烏克蘭試圖保障國家免受俄羅斯導彈襲擊，將今次事件的責任歸咎於對烏開戰的俄羅斯。

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責任編輯：鄭錦玲