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【Xbox福利】微軟擴展Xbox Game Pass Ultimate訂閱內容　可免費試用Apple Music及Apple TV + 

科技 11:00 2022/11/17

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微軟表示，這項福利可在2023年3月31日前申請並激活。（法新社）

微軟（Microsoft）旗下遊戲訂閱服務Xbox Game Pass，可讓用戶存取不同平台的數百款遊戲。微軟宣布正擴大其Xbox Game Pass Ultimate訂閱內容，為用戶提供Apple TV +和Apple Music三個月的免費試用。

【打擊違規】微軟加強Xbox網絡安全　6個月內主動打擊478萬違規賬戶

微軟表示，目前尚未有訂閱Apple TV +或Apple Music的Ultimate用戶，可在Xbox主機或Windows上的Xbox應用程式上申請這兩項免費試用福利。用戶申請後，將被引導到相應的Apple TV +或Apple Music 網站，以激活其訂閱，而這項福利可在2023年3月31日前申請並激活。

【Xbox手遊】微軟擬建Xbox手遊商店　挑戰蘋果、Google市場地位

隨著蘋果（Apple）繼續擴大Apple TV +及Apple Music在新平台的可用性，蘋果明年將在Windows PC上發布Apple TV +和Apple Music的專用應用程式，Apple TV +和Apple Music也可在Xbox主機上使用。

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責任編輯：陳卓賢

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