【Xbox福利】微軟擴展Xbox Game Pass Ultimate訂閱內容　可免費試用Apple Music及Apple TV + 

▲ 微軟表示，這項福利可在2023年3月31日前申請並激活。（法新社）

微軟（Microsoft）旗下遊戲訂閱服務Xbox Game Pass，可讓用戶存取不同平台的數百款遊戲。微軟宣布正擴大其Xbox Game Pass Ultimate訂閱內容，為用戶提供Apple TV +和Apple Music三個月的免費試用。

【打擊違規】微軟加強Xbox網絡安全 6個月內主動打擊478萬違規賬戶

微軟表示，目前尚未有訂閱Apple TV +或Apple Music的Ultimate用戶，可在Xbox主機或Windows上的Xbox應用程式上申請這兩項免費試用福利。用戶申請後，將被引導到相應的Apple TV +或Apple Music 網站，以激活其訂閱，而這項福利可在2023年3月31日前申請並激活。

【Xbox手遊】微軟擬建Xbox手遊商店 挑戰蘋果、Google市場地位

隨著蘋果（Apple）繼續擴大Apple TV +及Apple Music在新平台的可用性，蘋果明年將在Windows PC上發布Apple TV +和Apple Music的專用應用程式，Apple TV +和Apple Music也可在Xbox主機上使用。

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

責任編輯：陳卓賢