▲ 【HSBC滙豐】網傳滙豐尚玉12月起取消 滙豐：不涉香港

HSBC滙豐 （00005） 2019年在香港推出綜合理財服務帳戶「滙豐尚玉（HSBC Jade）」，鎖定理財總值達780萬港元或以上的中高端客戶。有用戶在本地討論區表示，被滙豐通知12月起取消尚玉品牌。滙豐發言人回覆本報查詢時稱，該用戶或是收到其他地區的訊息，香港滙豐尚玉服務如常。

有連登討論區用戶表示收到滙豐訊息，從2022年12月1日起，滙豐將不再使用尚玉品牌，現有尚玉用戶可繼續使用現有資源、優先服務至2023年6月底，並邀請他轉用「滙豐環球私人銀行」。

近年不同銀行擬加強財管服務，在中產客戶群中，再細分較富裕人士提供額外服務，目前滙豐帳戶分類主要為入門級「滙豐ONE」、要求100萬元以上的「滙豐卓越理財」、要求780萬元以上的「滙豐尚玉」以及最高階的「滙豐環球私人銀行」。

滙豐今年在個別地區再簡化分級，包括於台灣取消「尚玉」分類。

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編輯：麥德銘