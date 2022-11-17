【FTX爆煲】BlockFi據報幾日內申請破產保護 成FTX事件最新受害者
Hot Talk 10:15 2022/11/17
全球最大加密貨幣交易所之一的FTX爆煲，令加密寒冬加劇，據外電引述消息人士透露，加密貨幣放貸機構BlockFi正在為幾天內申請破產保護，可能成為FTX事件最新受害者。
早前已有多間加密貨幣企業倒閉及破產，如今FTX倒台更是帶來動盪。消息指，BlockFi由於在FTX上有重大風險曝露（significant exposure），而申請破產保護。公司上周已經暫停客戶提款，理由是FTX危機帶來的不確定性，讓該公司沒辦法照常營運。
雖然公司表示流動性充足，但正在與外部顧問討論其他一些選項。不過，BlockFi的代表不予置評。
另外，由於FTX已爆煲，已破產的加密貨幣借貸方Voyager 被迫尋找替代買家，因認為FTX已不會完成14億美元收購該公司的交易。至於加密對沖基金Galois Capital有大約4000萬至5000萬美元被困在FTX賬戶之中，經紀公司Genesis在披露有1.75億美元被鎖在FTX賬戶後，需要從母公司注資1.4億美元來解救。
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編輯：姚卓然