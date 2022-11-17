【港股市況】騰訊高開1%後轉跌、美團跌逾半成　恒指早段跌300點、科指跌3%（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

騰訊「10送1」實物分派美團，騰訊 （00700） 績後升逾1%，美團 （03690） 跌逾6%，阿里巴巴 （09988） 績前跌逾2%，恒指低開184點，開報18071點，科指跌近2%，報3730點。

財經日誌︰

即市走勢︰

【09：53】昨日尾市抽升的心動公司 （02400） ，股價今早回吐一成，低見21.1元，IGG （0799） 跌近8%，網易 （09999） 、中手游 （00302） 跌逾5%。

【09：52】碧桂園 （02007） 升幅擴大至逾4%，高見2.84元。

【09：48】大市跌近300點，報17964點，跌291點，科指跌3.4%，報3675點。

【09：45】內房股普遍逆市向好，中海外 （00688） 升0.7%，潤地 （01109） 升0.3%，碧桂園 （02007） 、雅居樂 （03383） 反彈逾2%，龍湖 （00960） 亦升近2%。

【09：43】重磅傳統藍籌方面，滙豐 （00005） 跌0.7%，友邦 （01299） 跌0.3%，港交所 （00388） 逆市靠穩升0.1%，中移動 （00941） 跌0.2%。

【09：40】騰訊 （00700） 轉跌逾2%，美團 （03690） 跌半成，阿里巴巴 （09988） 跌逾3%。

【09：36】港股開市後跌逾200點，跌穿18000點關口，報17985點，跌271點，科指跌3.1%，報3686點。

【09：35】名創優品 （09896） 股價回吐13%，低見18.68元。

【09：33】騰訊 （00700） 開市後轉跌0.6%，早段低見292.6元。

【09：28】網易 （09999） 績前低開近2%。

【09：25】小鵬汽車 （09868） 跌逾9%，蔚來 （09866） 跌逾5%，理想汽車 （02015） 跌逾3%。

【09：21】騰訊 （00700） 績後升逾1%，美團 （03690） 跌逾6%，阿里巴巴 （09988） 績前跌逾2%，恒指低開184點，開報18071點，科指跌近2%，報3730點。

【騰訊業績】騰訊第三季營收跌2% 經調整淨利322.54億人幣勝預期 豪擲133億港元回購

【騰訊派美團】騰訊「10送1」實物分派美團、每手相當於收息1600元 劉熾平辭任美團董事（附主要日程）

【騰訊業績】騰訊劉熾平：投資美團回報率約30% 國內遊戲營運會緊貼「監管新常態」以推動明年增長（第二版）

【09：13】期指開報18001點，跌232點。

【09：13】【中概股審計】美方據報在港審查中概股底稿獲予足夠權限 包括列印相關文件

【08：34】阿里巴巴 （09988） 、網易 （09999） 等今日公布業績。

【阿里巴巴9988】阿里11.17季績出爐 宏觀逆風料纏繞核心電商 整體利潤率續改善

【08：31】恒指黑期跌約202點，報18074點，道指期貨升54點，報33645點。

【07：45】【航天衛星股】香港航天科技與亞太空間合作組織簽訂5年期衛星製造備忘錄

【07：45】港股ADR收報17989點，跌267點或1.5%。滙豐 （00005） ADR折合報44.24元，較港收市價低0.11元或0.3%。騰訊 （00700） ADR折合報304.53元，較港收市價高10.13元或3.4%。美團 （03690） ADR折合報151.44元，較港收市價低100.86元或6.7%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報76.44元，較港收市價低2.36元或3%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】美國大型零售商Target預期年底購物旺季的銷售遜色，有別於10月零售數據佳的情況，美股反覆偏軟。道指收市跌39點，報33553點；標指跌0.8%，收報3958點；納指跌1.5%，收報11183點。

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【石Sir一周前瞻及異動股】中國有色礦業、中糧家佳康、九龍倉集團

責任編輯︰梁浩碩