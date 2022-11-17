【港股北水+夜期】北水錄51.8億元淨流入　上周以來最多　大手買入騰訊　恒指夜期跌86點（不斷更新）

北水流入速度加快，全日錄51.8億元淨流入，為上周以來最多。剛公布業績的騰訊 （00700） 獲資金追捧，錄得近28.7億元淨流入，快手 （01024） 及中海油 （00883） 分別錄得2.9億元及2.2億元淨流入；淨流出方面，被騰訊分派的美團 （03690） 現沽壓，有11.6億元淨流出。

恒指夜期跌86點，報17959點。

美團跌半成 網易挫9% 恒指全日跌210點險守萬八關

騰訊「10送1」實物分派美團，騰訊 （00700） 績後高開1%，其後曾跌4%，倒跌逾2%，最終績後收跌0.8%，美團 （03690） 跌逾5%，阿里巴巴 （09988） 跌0.7%，網易 （09999） 挫9%。恒指低開184點，其後跌幅擴大，曾跌逾500點，低見17711點，全日跌210點，收報18045點，險守18000點關口，成交1525.6億元，科指跌2.2%，報3721點。

恒指成分股 收市價

（元） 變幅

（%） 貢獻/拖低

恒指（點） 市盈率

（倍） 友邦 76.40 +0.5 +6 15 中移動 49.85 +0.7 +3 7 碧匯園服務 17.88 +4.1 +2 11 網易 103.50 -9.1 -12 16 創科實業 92.70 -5.2 -13 19 美團 153.00 -5.7 -71 -32

財經日誌︰

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即市走勢︰

【16：39】【網易業績】網易上季營收增10.1% 經調整淨利74.7億人幣、勝預期

【16：10】騰訊 （00700） 午後曾轉升1%，惟再度回落，最終績後收跌0.8%，美團 （03690） 跌逾5%，阿里巴巴 （09988） 跌0.7%，網易 （09999） 挫9%，恒指全日跌210點，收報18045點，險守18000點關口，成交1525.6億元，科指跌2.2%，報3721點。

【16：00】恒指U盤前跌190點，報18066點。

【15：44】【恒大3333】恒大據報考慮以境內資產 爭取境外債權人同意債務重組

【15：36】阿里巴巴 （09988） 轉升1%，恒指跌幅收窄至50點內，科指跌1.2%。

【15：33】恒指尾市跌幅收窄至約175點，報18080點，科指跌2.1%，報3724點。

【15：09】滙豐 （00005） 尾市轉升0.1%，友邦 （01299） 升0.3%，中移動 （00941） 升0.8%，港交所 （00388） 跌0.2%。

【14：51】【吉利175】吉利跌幅收窄至近1% 極氪M-Vision概念車計劃2024年量產

【14：48】騰訊 （00700） 升幅再次擴大至1%，大市跌幅進一步收窄至約200點，萬八關失而復得。阿里巴巴 （09988） 跌2%，美團 （03690） 跌逾5%。

【14：41】大市跌幅再至收窄至300點內，騰訊 （00700） 反覆回升0.1%。

【14：36】【中國債市】理財產品遭大量贖回 內地金融監管部門據報要求銀行上報流動性情況

【14：22】銀娛 （00027） 轉升近1%，高見47.45元。

【14：10】美團 （03690） 跌幅擴大至逾7%，低見149元。

【14：09】恒指最新跌379點，報17877點，科指跌3.8%，報3659點，騰訊 （00700） 最新跌1%報291.4元。

【13：21】騰訊 （00700） 午後再次轉升0.2%，報295元。大市跌295點，報17960點，科指跌3.5%，報3672點。

【13：17】騰訊 （00700） 跌幅進一步收窄至0.8%，大市跌幅略收窄至400點內，科指跌近4%。

【13：14】騰訊 （00700） 午後跌幅收窄，最新跌逾1%，至290元，今早曾低見281.2元。

【13：10】招行 （03968） 跌近6%，低見34.7元。報道指，招銀理財一款短債類理財產品昨日因巨額贖回而觸碰巨額贖回上限，一度暫停贖回。

【13：03】莎莎 （00178） 績後跌幅略擴大至逾5%，低見1.08元。

【13：01】騰訊 （00700） 午後初段跌逾2%，美團 （03690） 跌6%，阿里巴巴 （09988） 跌逾4%。

【13：00】恒指午後初段跌約464點，報17791點，科指跌4.8%，報3623點。

【12：19】【業績｜零售股】莎莎中期虧損收窄至1.3億元 不派息

【12：00】恒指半日跌461點，報17794點，成交776.8億元，科指跌4.8%，報3622點。ATM下挫，騰訊 （00700） 績後高開倒跌逾2%，美團 （03690） 跌逾5%，阿里巴巴 （09988） 績前跌4%，動視暴雪「單方面」終結14年授權合約，網易 （09999） 績前跌一成。

【11：47】港股中午收市前跌約500點，報17755點，科指跌5%，報3613點。

【11：38】三葉草生物 （02197） 愈升愈有，股價最新升逾21%，高見5.47元，成交3.5億元。

【11：30】內地股市半日下跌，上證跌1%，深證跌1.3%，創業板指跌2%。

【11：19】港交所 （00388） 跌穿300關，股價跌近3%，低見295.6元。

【11：10】【新股IPO】樂華娛樂再度遞上市申請 8月曾招股後暫緩上市

【11：10】網易 （09999） 跌幅擴大至逾13%，低見98.55元。

【11：03】三葉草生物 （02197） 升幅擴大至逾17%，高見5.28元。

【11：02】【手遊股】網易動視暴雪終結14年授權合約、股價插一成 WoW明年1月退出中國市場、暗黑破壞神手遊不受影響

【10：59】【澳門濠賭】賀一誠不認同博企奄奄一息、稱資產值仍然龐大 另澳博上葡京多名中高層離職

【10：48】騰訊 （00700） 跌幅收窄至逾2%，美團 （03690） 跌逾5%，阿里巴巴 （09988） 跌逾4%。另外，小米 （01810） 、京東 （09618） 跌逾3%。

【10：41】大市跌勢略為喘定，恒指最新跌467點，報17788點，曾低見17713點，科指跌4.9%，報3618點。

【HSBC滙豐】網傳滙豐尚玉12月起取消 滙豐：不涉香港

【10：38】網易 （09999） 一度挫逾一成，低見101.9元。暴雪娛樂16日發布聲明稱，由於沒有達成符合暴雪運營原則和對玩家及員工承諾的續約協議，與網易的現有授權協議在2023年1月23日到期，將暫停在中國內地的大部分暴雪遊戲服務。

【10：36】濠賭股向下，藍籌銀娛 （00027） 跌2%，金沙 （01928） 跌逾3%。另外，永利 （01128） 、澳博 （00880） 、新濠 （00200） 跌逾3%，美高梅 （02282） 跌近3%。

【10：32】康希諾生物 （06185） 逆市升逾3%，三葉草生物 （02197） 升12%。

【10：24】騰訊績後高開倒跌4%，美團跌逾6%，阿里巴巴績前跌逾5%，恒指跌幅擴大至500點。

【10：17】遊萊互動 （02022） 逆市升4成，高見0.082元，暫為表現最好股份。

【10：04】騰訊 （00700） 跌幅擴大至逾3%，美團 （03690） 跌逾6%，阿里巴巴 （09988） 跌半成。

【10：01】大市跌幅擴大至逾400點，報17841點，跌414點，科指跌4.7%，報3624點。

【09：53】昨日尾市抽升的心動公司 （02400） ，股價今早回吐一成，低見21.1元，IGG （0799） 跌近8%，網易 （09999） 、中手游 （00302） 跌逾5%。

【09：52】碧桂園 （02007） 升幅擴大至逾4%，高見2.84元。

【09：48】大市跌近300點，報17964點，跌291點，科指跌3.4%，報3675點。

【09：45】內房股普遍逆市向好，中海外 （00688） 升0.7%，潤地 （01109） 升0.3%，碧桂園 （02007） 、雅居樂 （03383） 反彈逾2%，龍湖 （00960） 亦升近2%。

【09：43】重磅傳統藍籌方面，滙豐 （00005） 跌0.7%，友邦 （01299） 跌0.3%，港交所 （00388） 逆市靠穩升0.1%，中移動 （00941） 跌0.2%。

【09：40】騰訊 （00700） 轉跌逾2%，美團 （03690） 跌半成，阿里巴巴 （09988） 跌逾3%。

【09：36】港股開市後跌逾200點，跌穿18000點關口，報17985點，跌271點，科指跌3.1%，報3686點。

【09：35】名創優品 （09896） 股價回吐13%，低見18.68元。

【09：33】騰訊 （00700） 開市後轉跌0.6%，早段低見292.6元。

【09：28】網易 （09999） 績前低開近2%。

【09：25】小鵬汽車 （09868） 跌逾9%，蔚來 （09866） 跌逾5%，理想汽車 （02015） 跌逾3%。

【09：21】騰訊 （00700） 績後升逾1%，美團 （03690） 跌逾6%，阿里巴巴 （09988） 績前跌逾2%，恒指低開184點，開報18071點，科指跌近2%，報3730點。

【騰訊業績】騰訊第三季營收跌2% 經調整淨利322.54億人幣勝預期 豪擲133億港元回購

【騰訊派美團】騰訊「10送1」實物分派美團、每手相當於收息1600元 劉熾平辭任美團董事（附主要日程）

【騰訊業績】騰訊劉熾平：投資美團回報率約30% 國內遊戲營運會緊貼「監管新常態」以推動明年增長（第二版）

【09：13】期指開報18001點，跌232點。

【09：13】【中概股審計】美方據報在港審查中概股底稿獲予足夠權限 包括列印相關文件

【08：34】阿里巴巴 （09988） 、網易 （09999） 等今日公布業績。

【阿里巴巴9988】阿里11.17季績出爐 宏觀逆風料纏繞核心電商 整體利潤率續改善

【08：31】恒指黑期跌約202點，報18074點，道指期貨升54點，報33645點。

【07：45】【航天衛星股】香港航天科技與亞太空間合作組織簽訂5年期衛星製造備忘錄

【07：45】港股ADR收報17989點，跌267點或1.5%。滙豐 （00005） ADR折合報44.24元，較港收市價低0.11元或0.3%。騰訊 （00700） ADR折合報304.53元，較港收市價高10.13元或3.4%。美團 （03690） ADR折合報151.44元，較港收市價低100.86元或6.7%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報76.44元，較港收市價低2.36元或3%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】美國大型零售商Target預期年底購物旺季的銷售遜色，有別於10月零售數據佳的情況，美股反覆偏軟。道指收市跌39點，報33553點；標指跌0.8%，收報3958點；納指跌1.5%，收報11183點。

即睇美股收市︰

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【石Sir一周前瞻及異動股】中國有色礦業、中糧家佳康、九龍倉集團

責任編輯︰梁浩碩