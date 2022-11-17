▲ 【美企業績】英偉達第三季收入跌17%勝預期 料轉供予中國新型芯片可彌補當地收入損失

美國芯片巨企英偉達（Nvidia，美：NVDA）第三季營業收入59.3億美元，按年下降17%，符合公司指引59億美元，亦較預期的跌19%為好，不過，經調整每股收益為0.58美元，按年跌50%，遜預期的0.69美元。

英偉達盤後一度抽高近4%，現報161.67美元，升1.6%。

期內，集團遊戲部門銷售額按年下降51%至15.7億美元。Nvidia表示，它向零售商銷售的產品減少了，因為其庫存超過了當前的需求，同時又指，除了中國的新冠病毒「清零政策」外，宏觀經濟狀況正在損害消費者需求。至於數據中心業務，其銷售額為38.3億美元，按年增長31%， 增長來自美國雲服務提供商和消費者互聯網公司的銷售。

上季集團毛利率下降11.6個百分點至53.6%，集團歸因於中國對數據中心芯片的需求低迷而計入庫存費用。

展望第四季，英偉達表示，預計第四季度銷售額約為60億美元，低於市場預期的60.9億美元，而毛利率料將恢復至63.2%至66%之間。

另外， 就早前美國所下達的芯片禁令， Nvidia表示，在中國被禁止的GPU的銷售額減少將在很大程度上被其替代產品所抵消。英偉達早前提供另一批 名為A800的 新型先進芯片予中國客戶，以符合美國出口管制要求，並於第三季度投產，是就A100 GPU就未能提供予中國客戶的另一種替代品。

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編輯：姚卓然