▲ 【航天衛星股】香港航天科技與亞太空間合作組織簽訂5年期衛星製造備忘錄

香港航天科技 （01725） 公布，與亞太空間合作組織（APSCO）訂立諒解備忘錄，內容有關衛星製造、 衛星數據、航天產業供應鏈、航天教育與培訓以及舉辦國際會議及論壇等方面的全方位合作。

集團認為，與APSCO的合作將為集團航天業務帶來重要影響，亦可為亞太區內國家的空間技術發展作出貢獻，並促進國際層面的行業經驗交流。

根據諒解備忘錄，集團將為APSCO及其成員國提供衛星製造、衛星總裝、集成和綜合測試等 業務與服務；將為APSCO及其成員國提供衛星測控及衛星數據應用等業務與服務；將為APSCO及其成員國提供航天產業供應鏈業務與服務；以及集團、APSCO及其成員國將共同開展航天教育項目與培訓，舉辦國際學術 交流活動和航天相關學術會議及論壇。該諒解備忘錄有效期為5年， 惟其後將自動續期一年。

APSCO為於2008年成立的政府間國際組織；總部設於中國北京，現有中國、蒙古、巴基斯坦、泰國以及秘魯等8個成員國。其宗旨是推動其成員國航天產業的發展，開展空間科學、技術及其應用方面的多邊合作，提高成員國空間能力，促進人類和平利用外太空。

【ET財智Talk】ESG投資回報跑贏大市？ 工銀亞洲尹可豐Jonathan為您拆解ESG三大迷思及探討投資機遇！

相關文章：

【互聯互通】雲泥之別！香港航天科技曾飆一倍、天立國際瀉兩成 深港通下的港股通標的證券名單出爐（附連結）

【前高官動向】香港航天科技委任陳家強及袁國強為獨立非執董

【異動股】香港航天科技升一成 與賽德雷特訂立衞星製造和組裝、集成及測試合約

編輯：姚卓然