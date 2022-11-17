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【航天衛星股】香港航天科技與亞太空間合作組織簽訂5年期衛星製造備忘錄

股市 07:45 2022/11/17

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【航天衛星股】香港航天科技與亞太空間合作組織簽訂5年期衛星製造備忘錄

香港航天科技 （01725） 公布，與亞太空間合作組織（APSCO）訂立諒解備忘錄，內容有關衛星製造、 衛星數據、航天產業供應鏈、航天教育與培訓以及舉辦國際會議及論壇等方面的全方位合作。

集團認為，與APSCO的合作將為集團航天業務帶來重要影響，亦可為亞太區內國家的空間技術發展作出貢獻，並促進國際層面的行業經驗交流。

根據諒解備忘錄，集團將為APSCO及其成員國提供衛星製造、衛星總裝、集成和綜合測試等 業務與服務；將為APSCO及其成員國提供衛星測控及衛星數據應用等業務與服務；將為APSCO及其成員國提供航天產業供應鏈業務與服務；以及集團、APSCO及其成員國將共同開展航天教育項目與培訓，舉辦國際學術 交流活動和航天相關學術會議及論壇。該諒解備忘錄有效期為5年， 惟其後將自動續期一年。

APSCO為於2008年成立的政府間國際組織；總部設於中國北京，現有中國、蒙古、巴基斯坦、泰國以及秘魯等8個成員國。其宗旨是推動其成員國航天產業的發展，開展空間科學、技術及其應用方面的多邊合作，提高成員國空間能力，促進人類和平利用外太空。

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編輯：姚卓然

科技產品 航天科技 香港 香港航天科技（01725）

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