【Snapdragon峰會】高通披露下一代運算平台　花旗集團轉用Snapdragon電腦

▲ 高通在今年峰會上並未公布新Snapdragon 8cx系列，只表示明年會有新一代運算平台推出。（高通圖片）

當Apple的筆電陸續採用ARM架構處理器，一直在個人電腦運算芯片市場奮戰的高通亦不示弱，發表全新的Oryon處理器，強調人工智能運算能力，可惜的是在峰會上，高通並未宣布新一代的Snapdragon 8cx，未知明年該公司在個人電腦市場有何部署。

市場期待在Apple ARM筆電賣得火熱時，高通會在ARM個人電腦上如何招架時，今年的Snapdragon峰會上，早前被高通收購的NUVIA，其行政總裁及共同創辦人，現任高通技術公司工程部高級副總裁Gerard Williams在台上公布下一代處理器Oryon，並指留意明年發布。

▲ 高通技術公司工程部高級副總裁在峰會上發表下一代處理器命名為Oryon。

高通亦同時宣布軟硬件廠商的深化合作，包括Adobe會透過針對Snapdragon 8cx Gen 3 的 Windows Developer Kit 2023開發者套件，讓Adobe Creative Suite能利用AI處理能力有更多可能性，亦會提升Adob​​e Sensei體驗。

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據了解，開發者採用Snapdragon 8cx Gen 3所支援的的Windows Developer Kit 2023，能更易運用專用AI引擎以增強用戶體驗，無論是生產力工具、遊戲或創作手機APP。至於Adobe，運用Snapdragon 8cx Gen3的開發者套件能確保其Creative Suite能運用專用AI處理能力，搭配Adobe Sensei提供更為個人化且直覺的體驗。

▲ 花旗集團最終用戶運算部主管Patrick Javier表示採用流動電腦系統目標是以提升生產力和協作，同時推動永續發展目標。（彭振濠攝）

硬件方面，高通亦宣布繼續與微軟(Microsoft)合作，在採用高通為微軟客制化的Microsoft SQ3處理器的Surface Pro 9 5G筆電上會加強用戶體驗。高通亦宣布客戶方面的突破，全球超過30萬名員工的投資銀行及金融集團花旗（Citi)宣布為其全球超過7成員工轉用流動運算產品，其中包括搭載Snapdragon的產品，如聯想(Lenovo)ThinkPad X13s。

記者：彭振濠

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