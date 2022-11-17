  • 25°C
香港時間 : 20221117日 (週四) 11:06
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【Snapdragon峰會】高通披露下一代運算平台　花旗集團轉用Snapdragon電腦

科技 10:28 2022/11/17

分享：

分享：

高通在今年峰會上並未公布新Snapdragon 8cx系列，只表示明年會有新一代運算平台推出。（高通圖片）

當Apple的筆電陸續採用ARM架構處理器，一直在個人電腦運算芯片市場奮戰的高通亦不示弱，發表全新的Oryon處理器，強調人工智能運算能力，可惜的是在峰會上，高通並未宣布新一代的Snapdragon 8cx，未知明年該公司在個人電腦市場有何部署。

市場期待在Apple ARM筆電賣得火熱時，高通會在ARM個人電腦上如何招架時，今年的Snapdragon峰會上，早前被高通收購的NUVIA，其行政總裁及共同創辦人，現任高通技術公司工程部高級副總裁Gerard Williams在台上公布下一代處理器Oryon，並指留意明年發布。

高通技術公司工程部高級副總裁在峰會上發表下一代處理器命名為Oryon。

高通亦同時宣布軟硬件廠商的深化合作，包括Adobe會透過針對Snapdragon 8cx Gen 3 的 Windows Developer Kit 2023開發者套件，讓Adobe Creative Suite能利用AI處理能力有更多可能性，亦會提升Adob​​e Sensei體驗。

【夏威夷直擊】 預告明年旗艦手機　高通新晶片比上代快3成半

據了解，開發者採用Snapdragon 8cx Gen 3所支援的的Windows Developer Kit 2023，能更易運用專用AI引擎以增強用戶體驗，無論是生產力工具、遊戲或創作手機APP。至於Adobe，運用Snapdragon 8cx Gen3的開發者套件能確保其Creative Suite能運用專用AI處理能力，搭配Adobe Sensei提供更為個人化且直覺的體驗。

花旗集團最終用戶運算部主管Patrick Javier表示採用流動電腦系統目標是以提升生產力和協作，同時推動永續發展目標。（彭振濠攝）

硬件方面，高通亦宣布繼續與微軟(Microsoft)合作，在採用高通為微軟客制化的Microsoft SQ3處理器的Surface Pro 9 5G筆電上會加強用戶體驗。高通亦宣布客戶方面的突破，全球超過30萬名員工的投資銀行及金融集團花旗（Citi)宣布為其全球超過7成員工轉用流動運算產品，其中包括搭載Snapdragon的產品，如聯想(Lenovo)ThinkPad X13s。

記者：彭振濠
《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【每日焦點】美國夥ARM搶晶片市場　華為末代自研晶片9月登場
2020/08/24
【每日焦點】美國夥ARM搶晶片市場　華為末代自研晶片9月登場
【驍龍芯片】對抗蘋果ARM！高通推新一代Snapdragon 8cx Gen 3運算平台
2021/12/02
【驍龍芯片】對抗蘋果ARM！高通推新一代Snapdragon 8cx Gen 3運算平台
【芯片聯盟】AMD及ARM等十大科企合組聯盟　建立UCIe標準
2022/03/03
【芯片聯盟】AMD及ARM等十大科企合組聯盟　建立UCIe標準
【專利授權爭議】ARM起訴高通、初創Nuvia　違反授權許可協議
2022/09/02
【專利授權爭議】ARM起訴高通、初創Nuvia　違反授權許可協議

你可能感興趣

【每日焦點】美國夥ARM搶晶片市場　華為末代自研晶片9月登場
20:00 2020/08/24
【每日焦點】美國夥ARM搶晶片市場　華為末代自研晶片9月登場
【驍龍芯片】對抗蘋果ARM！高通推新一代Snapdragon 8cx Gen 3運算平台
11:00 2021/12/02
【驍龍芯片】對抗蘋果ARM！高通推新一代Snapdragon 8cx Gen 3運算平台
【芯片聯盟】AMD及ARM等十大科企合組聯盟　建立UCIe標準
16:00 2022/03/03
【芯片聯盟】AMD及ARM等十大科企合組聯盟　建立UCIe標準
科技產品 花旗銀行 Lenovo 夏威夷 人工智能 投資銀行 銀行 處理器

上一篇文章

【Xbox福利】微軟擴展Xbox Game Pass Ultimate訂閱內容　可免費試用Apple Music及Apple TV +

下一篇文章

【Snapdragon 峰會】高通新AR眼鏡方案　減能耗具WiFi 7連線
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【特朗普生活揭秘】Apple TV+取得揭秘特朗普新書版權　拒改編成劇集
【特朗普生活揭秘】Apple TV+取得揭秘特朗普新書版權　拒改編成劇集
【夏威夷直擊】 Adobe聯手Qualcomm　拓流動、運算及XR商機
【夏威夷直擊】 Adobe聯手Qualcomm　拓流動、運算及XR商機
【夏威夷直擊】 預告明年旗艦手機　高通新晶片比上代快3成半
【夏威夷直擊】 預告明年旗艦手機　高通新晶片比上代快3成半
【加密貨幣】比特幣7年間升值66倍　惟75%投資者出現虧損
【加密貨幣】比特幣7年間升值66倍　惟75%投資者出現虧損
【健康監測App】Google夥三星開發Health Connect App　Beta測試版已上架
【健康監測App】Google夥三星開發Health Connect App　Beta測試版已上架
【Twitter亂局】Elon Musk已解決假帳號問題？　11月29日重推Twitter Blue
【Twitter亂局】Elon Musk已解決假帳號問題？　11月29日重推Twitter Blue
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款