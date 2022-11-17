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【Snapdragon 峰會】高通新AR眼鏡方案　減能耗具WiFi 7連線

科技 09:18 2022/11/17

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（彭振濠攝）

元宇宙能否成功仍是未知數，但虛擬實景技術確為市場帶來不少應用可能，包括遊戲、工業等應用，數碼替身等方案，都陸續有案例發生，高通在夏威夷的Snapdragon峰會上公布其Snapdragon AR2平台支持廠商包括聯想（Lenovo）、LG、Nreal、OPPO、Pico、QONOQ、Rokid、Sharp、TCL、 騰訊（Tencent）、Vuzix及小米（Xiaomi），各廠正處於不同產品開發階段。 

Pokémon GO 開發商Niantic在會上展示其開發中的可摺式AR眼鏡。（彭振濠攝）

高通更新其AR產品硬件架構，推出新一代產品平台Snapdragon AR2，採用多芯片設計令整套方案體積減40％，能耗減50％，亦比上代產品人工智能效能上提升2.5倍。高通表示Snapdragon AR2能將實體及元宇宙世界的混合體驗提升。

高通技術公司副總裁及總經理Hugo Swart宣布新的AR2平台推出。(彭振濠攝）

【夏威夷直擊】 Adobe聯手Qualcomm　拓流動、運算及XR商機

而今次Snapdragon AR2的其中一個特點是要連線Snapdragon手機，高通強調透過AR處理器、AR協作手機處理器及連線技術，可將眼鏡上要處理的的複雜數據下放到智能手機上處理，而高通亦指，Snapdragon AR2平台採用FastConnect 7800系統，該系統支援WiFi 7連網，相信會比以往同類設計能更有效傳送影像數據。

Snapdragon AR2平台支援最多9組鏡頭，而新的人工智能效能令鏡手部追蹤等指令操作延遲減少。（高通圖片）

就現場的參考設計可見，高通將一組AR處理器放在AR眼鏡的右臂，一組AR協同處理器放到眼鏡中間，而連線模組則放到左臂，模組的體積不大，所以參考設計的眼鏡只比一般眼鏡稍粗，另外，高通亦指，Snapdragon AR2平台支援最多9組鏡頭，而新的人工智能效能令鏡手部追蹤等指令操作延遲減少。

記者：彭振濠
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