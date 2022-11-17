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【足球盛事】信和商場「Goal Together全城開波！」 與Now TV合作免費播足64場球賽 送超過2,000張現金券及潮流產品

理財智慧 15:08 2022/11/17

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四年一度的世界盃即將於卡塔爾開鑼，信和集團商場宣布斥資880萬元，推出「Goal Together全城開波」活動，旗下3大商場奧海城、屯門市廣場及荃新天地將會與Now TV合作，全程免費直播64場精彩賽事。

【溫股知新】關注經濟與業績   三大策略你要識

今屆賽事，Now TV更新增「Now AR」應用程式，奧海城破天荒與Now TV合作，於主題中庭特設OC x Now TV體驗館，球迷除了可以透過AR應用程式與心愛球星合照外，更有機會在16強賽事起預約OC x Now TV體驗館與最多5位朋友一同以包廂形式以AR應用程式同步觀看賽事，與好友一同即時分析戰況，每場賽事名額一個，先到先得，詳情參考奧海城Facebook專頁。

此外，奧海城更邀請到STEM界人氣主持STEM Sir開設「STEM AR睇波團」，為一眾小朋友及家長講解AR如何在實時球賽運作及應用，以提升觀看賽事的資訊性及趣味性，並啟發小朋友如何將科技進一步應用在日常生活。世界盃日開鑼當日，奧海城將於下午1時舉行「全城開波」派對。人氣組合及足球女神將親臨現場，演唱及與觀眾大玩足球遊戲，更率先送出人氣潮流產品及商場現金券炒熱氣氛。

奧海城地下中庭位置舖設逾3,000平方呎人造草氈，並特設座地430吋大電視全程免費直播賽事，讓觀眾猶如置身現場草地上觀看精彩球賽。今年為了讓不同語言的人士都可以親臨欣賞比賽，奧海城更在另一邊活動大堂全新添置的430吋大電視播放英語旁述，體驗足球狂熱無分國界的精神。

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奧海城將送出超過2,000張S現金券，S+ REWARDS會員於每晩首場賽事用手機應用程式透過大電視QR Code贏取現金券。由16強賽事起，現場球迷更可以免費登記成為S+ REWARDS會員，並參與現場遊戲，有機會贏取超人氣PlayStation5 主機連最新足球遊戲《EA SPORT FIFA 23》兌換碼、S現金券、5G手提電話、AirPods、Apple Watch及其他豐富禮物。

即日起至12月18日，S+ REWARDS 會員於信和集團旗下商場，包括屯門市廣場、奧海城、荃新天地、中港城及黃金海岸商場，於指定商戶 (餐飲美饌、百貨公司、超級市場及便利店除外)累積電子貨幣消費滿600元，並成功登記點數即可於 S+ REWARDS 應用程式內獲得「全城開波」電子勳章，以優惠點數換領屯門市廣場、奧海城或荃新天地特別準備的「睇波褔袋」。福袋內有睇波必備軟墊、醒神咖啡、能量食品、打氣物品及睇波後急救護膚品等；此外更設「全城開波」電子勳章專享禮遇，以優惠點數換領名貴禮品，花膠元貝湯包、高級紅酒、Foodpanda Pro會籍等。

屯門市廣場擁有全港商場最大的540吋4K大電視，並首度以4K畫質足本播放，讓球迷可以清楚欣賞每位球星的一舉一動。「Beauty Me」應援專區專為女球迷而設，提供一站式的星級美甲及按摩美容服務。現場有具豐富經驗的美甲師為S+ REWARDS會員提供美甲彩繪，為大家繪出靚靚圖案支持心愛球隊。商場更與OSIM合作，提供一系列肩、頸、腰按摩產品及服務。S+ REWARDS會員憑指定勳章更可以優惠點數換領「睇波褔袋」及急救護膚品。

荃新天地除了直播所有賽事之外，更與香港西甲足球學校攜手合作，於11月26日至12月18日（逢星期六、日）舉辦「小球員足球訓練工作坊」，由西甲認可教練向3歲至9歲小朋友傳授基本足球技巧，提供由西班牙西甲總部提供的專業足球訓練，提升小球員的個人技術。即使毫無踢波經驗的小朋友亦可參加，培養出他們對運動的興趣。S+ REWARDS會員憑25點數即可參加。

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責任編輯：嚴浩文

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