▲ 【新股IPO】樂華娛樂再度遞上市申請 8月曾招股後暫緩上市

內地第一大藝人管理公司樂華娛樂再度遞上市申請，今年首9個月收入按年少16%至7.53億元人民幣（人民幣，下同），純利則增5.7倍至13.43億元，當中12.04億元為可轉換優先股公允價值變動。

集團現有69名簽約藝人及62名練習生，市場份額為1.9%。收入方面，收益合同數目受疫情影響而減少，藝人管理收入跌17%至6.78億元；音樂知識產權製作及營運收入增13%至5819.7萬元，簽約藝人及藝人組合製作及發行數字單曲及專輯銷量增加；泛娛樂業務收入少35%至1671.6萬元，因偶像養成綜藝節目形式授權產生收入減少。

內媒曾指樂華或明年初再申請上市，中信建投及招商國際為其保薦人，11月16日再度遞表。集資額將作持續投資藝人營運，如收購及裝修藝人培訓中心，初步計劃於北京朝陽商業區約6000平方米空間；預計2025年落成；另外作藝人內地營運及宣傳、海外演出、擴大音樂知識產權庫以及拓展泛娛樂業務，設多功能娛樂中心，及一般營運用途。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】和使用【新股IPO小工具】

相關文章：

【新股IPO】交運燃氣1407首掛半日倒跌7% 一手帳面轉蝕220元

【新股IPO】中概股360數科通過上市聆訊 擬來港第二上市

記者：宋佩恩