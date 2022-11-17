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【新股IPO】樂華娛樂再度遞上市申請　8月曾招股後暫緩上市

新股IPO 11:06 2022/11/17

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【新股IPO】樂華娛樂再度遞上市申請　8月曾招股後暫緩上市

內地第一大藝人管理公司樂華娛樂再度遞上市申請，今年首9個月收入按年少16%至7.53億元人民幣（人民幣，下同），純利則增5.7倍至13.43億元，當中12.04億元為可轉換優先股公允價值變動。

樂華娛樂曾以上市編號2306招股後暫緩計劃，【下一頁】

集團現有69名簽約藝人及62名練習生，市場份額為1.9%。收入方面，收益合同數目受疫情影響而減少，藝人管理收入跌17%至6.78億元；音樂知識產權製作及營運收入增13%至5819.7萬元，簽約藝人及藝人組合製作及發行數字單曲及專輯銷量增加；泛娛樂業務收入少35%至1671.6萬元，因偶像養成綜藝節目形式授權產生收入減少。

內媒曾指樂華或明年初再申請上市，中信建投及招商國際為其保薦人，11月16日再度遞表。集資額將作持續投資藝人營運，如收購及裝修藝人培訓中心，初步計劃於北京朝陽商業區約6000平方米空間；預計2025年落成；另外作藝人內地營運及宣傳、海外演出、擴大音樂知識產權庫以及拓展泛娛樂業務，設多功能娛樂中心，及一般營運用途。

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