▲ 【香港興業480】香港興業基礎溢利2840萬 不派中期息

持有愉景灣50%權益的香港興業 （00480） 公布截至9月底止6個月的中期業績，收入為7.96億元，按年跌57.7%，因財年下半年才有按期完成之物業發展項目，以致銷售物業所得收入及溢利下跌。香港興業基礎溢利約2840萬元，按年跌92.4%，若計及投資物業公平值變動之未變現虧損淨額，擁有人應佔溢利約1760萬元，按年跌96.5%。不派中期息。

香港興業解釋，影響集團基礎溢利的其他因素包括，（1）利率上升導致財務成本淨額增加；（2）本期間人民幣、泰銖及日圓持續貶值，導致換算外幣資產產生滙兌虧損淨額；（3）按公平值計入損益之金融資產之公平值虧損；及（4）集團分佔合營公司業績減少。

業績報告指，位於大埔的海景豪宅項目林海山城於2022年5月取得入伙紙，項目設有34,000平方呎的尊貴住客會所CLUBLUCCA，提供多達30項娛樂休閒設施。憑藉頂級設施和完善交通網絡等優越條件，林海山城日後可望受惠於未來北部都會區發展計劃。自8月開售以來，市場對該項目反應良好。林海山城由集團與希慎興業共同發展，持股比例分別為40%及60%。

香港興業指，自上一財政年度起，集團着手簡化其業務架構以便更專注於核心業務，同時致力加強其物業組合及土地儲備，並採取多項措施加強管理市場風險。集團亦已啟動策略性的「愉景灣2.0」藍圖。除了將於2024年起分期推出的全新住宅項目外，集團將改善基礎建設以及提升會所和休閒設施，務求開拓更多綠化空間、提供優質居所，讓居民及訪客享受更佳的休閒體驗。

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記者：譚志偉