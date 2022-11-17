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【內房危機】合景泰富近4億人幣 出售成都項目合營50%股權

股樓投資 02:06 2022/11/17

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內房合景泰富(01813)宣布，以3.7億元人民幣向香港置地出售一間經營成都項目的合營企業50%權益。該項目是位於四川省成都市錦江區攀成鋼片區總佔地面積 190,253.04平方米之物業開發項目，包含住宅、商業、 辦公、酒店及酒店式公寓及由項目公司單獨開發。合景泰富預計將自出售事項錄得稅後利潤約1,400萬元人民幣。預期出售事項之所得款項將由集團用作償還債務及用作集團之一般營運資金。

【騰訊700】官媒人民網發表評論指 挖掘電子遊戲產業價值機不可失  詳情請看【下一頁

合景泰富表示，成都項目可開發面積約707,000平方米已全部完成開發，及可開發面積約 213,000平方米仍在開發中。出售事項為集團提供提前變現其於目標公司之投資價值的機會，並為集團未來業務發展需要提供資金。公司認為出售事項對集團有利，原因為其將提高集團之資產周轉率、為償還債務及一般營運資金產生額外現金流入及降低其負債比率，從而有助集團降低風險並實現長期穩定及健康發展。

【青姐話】好友欠誠意 正是冬眠時

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撰文 : 李尚毅

合景泰富集團（01813） 港股

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