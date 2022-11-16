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【騰訊業績】騰訊劉熾平：投資美團回報率約30%　國內遊戲營運會緊貼「監管新常態」以推動明年增長（第二版）

股市 23:15 2022/11/16

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【騰訊業績】騰訊劉熾平：投資美團回報率約30%　國內遊戲營運會緊貼「監管新常態」以推動明年增長（第二版）

騰訊 （00700） 總裁劉熾平在分析員會議提到，上季各項降本增效措施穩定期內利潤表現，即使面對宏觀逆風，經調整淨利的按年變幅重回正數。劉熾平形容，業務正處於有利位置以迎來復甦及可持續增長。

對於分派美團一事，劉熾平稱，美團的投資回報豐碩，內部回報率達到約30%，而且業務成熟，故希望分派美團持股予股東，讓股東能自行決定如何處理美團投資，並補充自己會長線持有美團。

無回報股東硬性指標 

問及騰訊回饋股東的政策，騰訊首席戰略官James Mitchell表示，目前公司未有設下股息率及股本回報率等硬性指標，集團會利用回購、派息及分派回報股東，而分派什麼投資則要以個案為基礎（Case by case）去考慮，強調會積極為股東創造回報。

內地遊戲方面，劉熾平稱，今年9月已取得新版號，日後業務會與「監管新環境」保持一致，以推動2023年實現增長。劉熾平稱，近期內地監管取態更傾向支持互聯網行業發展，預計不久將來會再獲發版號。

騰訊調整策略 專注開發大型遊戲

Mitchell透露，集團遊戲業務策略有所改變，包括專注開發大型、更具衝擊力的新遊戲，而新遊戲同時要乎合國際市場需要，並會花費更多資源更新現有熱門遊戲。

降本增效成為科網業績主題，劉熾平稱，上季銷售和營銷費用按年減少32%，集團也主動調整戰略重心以產生高質量的收入，當中企業服務毛利增長，而視頻號方面，每次視頻觀看的運營成本顯著降低，同時公司優化勞動力，總員工人數由高峰回落，而不包括遣散費的總員工成本按年增低個位數。

（第二版加入分析員會議問答環節）

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編輯：李哲毅

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