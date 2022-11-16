▲ 【騰訊業績】騰訊劉熾平：國內遊戲營運會緊貼「監管新常態」以推動明年增長 降本增效措施穩定上季利潤

騰訊 （00700） 總裁劉熾平在分析員會議提到，上季各項降本增效措施穩定期內利潤表現，即使面對宏觀逆風，經調整淨利的按年變幅重回正數。

劉熾平形容，業務正處於有利位置以迎來復甦及可持續增長。內地遊戲方面，劉熾平稱，今年9月已取得新版號，日後業務會與行業新環境保持一致，以推動2023年實現增長。

視頻號廣告有望第四季超過10億人幣

國際遊戲方面，騰訊與育碧（Ubisoft）合作，可獲得更多 AAA大作的手遊和PC遊戲特許經營權，上季國際市場推出《幻塔》及 《VALORANT》。

他又稱，自8月中旬以來視頻號信息流廣告快速增加，有望第四季超過10億元（人民幣，下同）。

劉熾平稱，上季銷售和營銷費用按年減少32%，集團也主動調整戰略重心以產生高質量的收入，當中企業服務毛利增長，而視頻號方面，每次視頻觀看的運營成本顯著降低，同時公司優化勞動力，總員工人數由高峰回落，而不包括遣散費的總員工成本按年增低個位數。

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編輯：李哲毅