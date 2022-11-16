【大行報告】摩通：估計股息收益率平均勝美十年期國債 對港公用股持正面看法

摩根大通表示，隨著美國通脹下降及加息預期減弱，該行估計香港公用相關股能提供達7%的股息收益率，平均較美國十年期國債息率高出300個基點以上，亦比歷史上的超過200個基點為多，該行就此認為香港公用股具良好的投資價值。其中長江基建（01038）及粵海投資（00270）周三（16日）收市升幅均有3.4%。

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長江基建、粵海投資、電能實業（00006）及中電控股（00002）粵海投資的財務總監均參與了該行的公用股論壇，而他們指引踏入明年的經營前景會有改善，可支持穩定的派息及盈利反彈。



就個別股，摩通認為長建和電能在英國及澳洲的受監管資產，於明年應可隨通脹掛鉤調整而永久升值，又預料電能的股份回購能支持估值；至於中電預計澳洲的電價上升將可傳導至明年下半年的盈利，粵投則指引股息將增加2%至3%，該行估計其股息收益率約為9%。





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該行維持對香港公用股的正面看法，行業首選為長建及電能，評級均為「增持」，目標價同為50元；次選為粵投，亦予「增持」評級，目標價8元；最後為中電，評級「中性」，目標價52元。

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撰文：鄭昊彤