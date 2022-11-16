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【美股焦點】大摩料明年線上廣告增長放緩 下調Alphabet、Meta股票目標價

環球政經 20:31 2022/11/16

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摩根士丹利分析師周二（15 日）報告中，下調對Facebook母公司 Meta（META) 以及Google母公司Alphabet （美：GOOGL） 的股票目標價。

分析師將Meta目標價由每股105 美元，下調至100 美元，Alphabet的目標價將由每股 125美元，下調至 120 美元。摩根士丹利表示，下調主因為兩者的第三季業績疲弱且不確定性仍高，料2023年宏觀電商以及線上廣告成長將會放緩。

【青姐話】好友欠誠意 正是冬眠時

分析師補充，因第三季財報發布時，美國通脹仍然高企，令企業成本壓力上升。而摩根士丹利美國宏觀團隊預計明年美國實際GDP增長為 0.5%，有見及此，摩根士丹利已將 2023 年美國線上廣告以及電商宏觀預計下修4至5%。

【永利澳門 1128】 澳門賭牌明截標 永利澳門已遞交博彩批給標書 股價一度抽升逾8%【見下頁

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撰文：何珊如

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Meta 廣告 股票 目標價 Google 通脹 Facebook Alphabet 銷售 美股

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