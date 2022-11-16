【美股焦點】大摩料明年線上廣告增長放緩 下調Alphabet、Meta股票目標價

摩根士丹利分析師周二（15 日）報告中，下調對Facebook母公司 Meta（META) 以及Google母公司Alphabet （美：GOOGL） 的股票目標價。

分析師將Meta目標價由每股105 美元，下調至100 美元，Alphabet的目標價將由每股 125美元，下調至 120 美元。摩根士丹利表示，下調主因為兩者的第三季業績疲弱且不確定性仍高，料2023年宏觀電商以及線上廣告成長將會放緩。

【青姐話】好友欠誠意 正是冬眠時

分析師補充，因第三季財報發布時，美國通脹仍然高企，令企業成本壓力上升。而摩根士丹利美國宏觀團隊預計明年美國實際GDP增長為 0.5%，有見及此，摩根士丹利已將 2023 年美國線上廣告以及電商宏觀預計下修4至5%。



【永利澳門 1128】 澳門賭牌明截標 永利澳門已遞交博彩批給標書 股價一度抽升逾8%【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】



#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv



#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】



#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】



#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機



撰文：何珊如