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【騰訊業績】騰訊遊戲內地缺新貨　14歲穿越火線鬥長壽

股市 20:21 2022/11/16

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【騰訊業績】騰訊遊戲內地缺新貨　14歲穿越火線鬥長壽

騰訊 （00700） 第三季遊戲整體收入按季下跌，本土遊戲收入跌7%至312億元（人民幣，下同），國際遊戲收入增長3%至117億元，國際與本土遊戲收入相差195億元。

雖然騰訊早兩季業績預期好快有騰訊遊戲獲批版號，但至今仍未見進展，騰訊在業績報告強調，要延續旗下領先遊戲的生命周期，例如《穿越火線》。穿越火線是一款14年前推出的第一人稱射擊電腦遊戲，由於玩家對戰環境模式及排位模式的創新，今年首9個月流水收入仍實現高單位數增長。2015年，更發行了《穿越火線》手遊，仍是中國玩家時用時長及流水排名前十。

國際市場多由海外廠家拓展，例如Supercell《部落衝突》自2012年推出以來，仍策略類手遊的流水保持排名第一，但仍有新遊戲在全球發行，包括8月推出的開放世界大型多人在線角色扮演遊戲《幻塔》，以及一款集合了動漫元素的科幻主題 角色扮演射擊遊戲《勝利女神：妮姬》，全球反應仍佳。

【騰訊業績】騰訊第三季營收跌2%　經調整淨利322.54億人幣勝預期　豪擲133億港元回購

【騰訊派美團】騰訊「10送1」實物分派美團、每手相當於收息1600元　劉熾平辭任美團董事（附主要日程）

【人事變動】騰訊宣派美團股份　劉熾平同日辭任美團非執董

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【騰訊業績】騰訊上季再減近1900名人手、半年削員7000　人均酬金多少？

記者：譚志偉

港股 騰訊控股（00700） 射擊 電玩手遊 騰訊 中國市場

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【騰訊業績】騰訊劉熾平：國內遊戲營運會緊貼「監管新常態」以推動明年增長　降本增效措施穩定上季利潤

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