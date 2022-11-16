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【晶片供應】蘋果計劃於美國採購晶片 減低對亞洲生產綫依賴

環球政經 20:05 2022/11/16

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有消息指，蘋果（美：AAPL）行政總裁Tim Cook在內部會議中，宣布正準備從美國亞利桑那州的工廠採購晶片，目前該工廠正在興建中，反映蘋果正朝著減低對亞洲生產線的依賴中，邁出了重要一步。

同場加映﹕【青姐話】好友欠誠意 正是冬眠時

英國國家統計局首席經濟學家Grant Fitzner指出，即使有能源價格保証，但天Cook表示，有關工廠將於2024年投入生產。有市場分析指，該工廠為蘋果獨家晶片製造合作伙伴，台積電在亞利桑那州工廠新擴建的工廠。Cook隨後補充，蘋果還可能會擴大對歐洲工廠的晶片採購。


【大行報告】 再有大行憧憬內地快將通關 瑞信推薦12隻「再通關」概念股【見下頁

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記者：何珊如

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晶片 台積電 美股 亞利桑那 通脹 經濟衰退

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