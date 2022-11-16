調查：內地居民退休儲蓄年齡提前至35歲　退休儲蓄佔收入比例連升3年

富達國際與螞蟻財富發布2022年《中國養老前景調查報告》。調查結果顯示，隨著今年中國展開退休保障第三支柱相關政策，受訪者的退休規劃意識和行為都有所改善，受訪者開始進行退休儲蓄的平均年齡由38歲提前到35歲。同時，退休儲蓄佔收入比例達27%，連續三年呈上升趨勢。

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調查亦發現，大眾的觀念亦開始由儲蓄規劃逐漸轉向投資規劃。他們認同長期投資的理念，將其作為退休準備首選投資方式的受訪者比例從去年的10%上升至15%。

退休規劃是一項橫跨生命週期的持續過程。調查顯示，大眾對於退休前規劃的認識加深，但大部分人對退休後持續投資的概念仍然較陌生。過半數受訪者表示他們對退休後如何持續投資不甚了解。近六成的受訪者表示，他們將基本退休保險和現金存款作為退休後的主要收入來源，僅少數選擇繼續主動投資。

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富達國際與螞蟻財富連續5年進行中國退休前景調查。回顧過往5年，自身收入不足及開銷較大一直被受訪者視為進行退休投資的最大阻礙。今年仍有一半的受訪者對此表示認同。通過完善的退休保障制度、稅務優惠和投資者教育等方法繼續提升大眾的退休規劃意識，鼓勵大眾，尤其是年輕一代，持續為退休作準備。

此外，今年的報告著眼退休後的退休金提取和再投資情況。5年來，受訪者以基本退休保險和現金存款作為退休後主要收入來源的趨勢普遍持續，尚未充分認識退休後持續投資的重要性。不過，在已投資於目標日期基金(target-date fund)的受訪者中，有37%表示有意願退休後繼續持有。

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