【英國通脹】英國通脹再創歷史紀錄 10月CPI 11.1%至41年新高

英國國家統計局（ONS）周三（16 日）公布的最新數據，英國10月消費者物價指數（CPI） 按年增長 11.1%，高於央行預測10.9%，至41年新高位，市場估計英國央行將要持續大幅升息，以抗通脹。

數據顯示，扣除能源及食物價格，英國10月的核心 CPI 按年增長維持在6.5%，與9月份數據相同。

食品及非酒精飲料價格則較去年同期增長16.4%，且高於上月的14.6%，創自1977 年 9 月以來的新高，主因為牛奶、起司和雞蛋等價格上漲。

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英國國家統計局首席經濟學家Grant Fitzner指出，即使有能源價格保証，但天然氣以及電價持續上升，令整體通脹創下40多年來的新高。



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記者：何珊如