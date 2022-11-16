【騰訊700】官媒人民網發表評論指 挖掘電子遊戲產業價值機不可失

內地近年多次向遊戲產業實施監管措施，除限制兒童玩家的參與程度，亦對騰訊(00700) 等遊戲企業的業務構成影響。然而官方媒體人民網發表評論文章，指出深度挖掘電子遊戲產業價值機不可失。

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評論指出，從日韓加澳等多個國家紛紛加快佈局電子遊戲產業，到歐洲議會最新通過重視發展電子遊戲產業的決議，證明電子遊戲早已擺脫娛樂產品的單一屬性，已成為對一個「國家產業佈局、科技創新具有重要意義」的行業，形容值得重視和深度挖掘其潛在的價值。此外，在中國長期以來，電子遊戲的娛樂屬性總會使人忽視其背後的科技意義，遊戲從誕生起就與前沿科技密不可分，遊戲科技在助力5G、芯片產業、人工智能等先進技術、產業發展中起到了重要的作用。文章稱，遊戲可以成為中國文化傳承和交流創新的網絡工具。

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該評論又指出，隨著防沉迷規定的完善和落地，中國遊戲產業逐步告別「野蠻生長」，在其他國家及國際科技巨頭抓緊搶佔先機佈局的背景下，對於電子遊戲產業，中國應予以更為客觀、多元的認知。加強戰略謀劃，注重長遠佈局，「在推進電子遊戲產業健康發展的同時，監管和發展並重，促進其不斷釋放經濟、文化與科技新價值」。

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