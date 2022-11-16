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LP10海景會所CLUB 10設多項休閒設施　前臨環迴270度海景

股樓投資 19:07 2022/11/16

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由港鐵及南豐發展的將軍澳日出康城LP10，南豐發展董事及銷售部副董事長麥一擎表示，LP10結合多個建築師、室內設計師，以及園景師團隊的精闢心思，著重細節，以Eco-Rich為環保建築概念，引入多項綠色建築配套，推動環保及健康生活。長約1.8公里的將軍澳跨灣連接路，將於今年12月11日與將軍澳─藍田隧道同步啟用，屆時日出康城的區內交通及社區配套將更趨完善，而項目的投資潛力勢將上升。LP10自2021年初推出以來，銷售成績非常理想，至今共售出791伙，佔整個期數住宅單位約89%。項目於上月獲批轉讓同意書，現正陸續入伙，並計劃適時部署新一輪銷售。

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麥一擎另指，住客會所CLUB 10設多項休閒設施。會所連同綠化空間佔地近6萬平方呎，更前臨環迴270度海景，備有多項康體設備，另設多個綠化園區。其中31米長戶外無邊際泳池及約23米長室內恆溫泳池，視野連接藍塘海峽及港島東海景。此外，會所亦設有卡拉OK室、玩樂室、宴會廳、音樂室、桌球室、閱 讀廳，以及休閒雅座等，可滿足未來住戶不同興趣。

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撰文 : 蔡子俊

一手市場 LP10 港鐵 日出康城 康城 THE LOHAS 南豐 將軍澳

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