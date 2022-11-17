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奧蘭多迪士尼一年兩度加價 呢個日期前仍可原價訂飛

環球社會熱點 09:05 2022/11/17

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通脹下百物騰貴，美國奧蘭多迪士尼樂園也宣布上調門票價格，明年起單日門票加價至最貴189美元（約1,474港元）。園方透露如在今年底特定日期前購票，仍可以原價預訂明年入場的門票。

英上月CPI按年升11.1%創41年新高 食物能源價格飆升 【下一頁】

佛羅里達州奧蘭多迪士尼今年2月已經加價一次，單日入園門票價格目前介乎109美元至159美元之間。不過迪士尼宣布由於樂園需求持續強勁加上要有大量投資，下月會第二度加價。

奧蘭多迪士尼的四個主題公園，有三個由下月8日起都會加價。其中魔幻王國（Magic Kingdom）和荷里活影城（Hollywood Studios）的加幅均超過12%。

以下為四個主題公園的門票加價後價格：

動物王國（Animal Kingdom）：109-159美元（價格維持不變）

荷里活影城（Hollywood Studios）：124-179美元

未來世界（EPCOT）：114-179美元

魔幻王國（Magic Kingdom）：124-189美元

WTO總幹事警告 部分主要經濟體有「真正」衰退威脅 【下一頁】

迪士尼指出，單日門票最貴價格為189美元，僅適用於由聖誕節至新年期間的9日。

專門追蹤迪士尼樂園門票價格的網站Mouse Savers Inc.指出，迪士尼通常會按需求管理來調整門票價格。網站認為「星際大戰：銀河邊緣」（Star Wars: Galaxy's Edge）這項設施深受歡迎，預計設施所屬的荷里活影城將會是未來最受歡迎的一個主題樂園。

年票價格也會上調，不過迪士尼暫時並未提供上調幅度等細節。不過只要民眾在12月8日前預訂門票，仍可以原價購票。

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責任編輯：鄭錦玲

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