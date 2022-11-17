【疫苗通行證】被動查核「疫苗通行證」今實施　髮型屋業界冀生意升1成

▲ 有業界代表稱，希望此舉為商戶帶來1成以上的生意增幅。（資料圖片）

被動查核「疫苗通行證」的相關措施今（17日）起生效，包括髮型屋在內的指定場所，處所掌管人無須在顧客進入有關處所時，主動檢查顧客的疫苗接種紀錄或豁免證明書，持黃碼人士亦可進入。有業界代表稱，希望此舉為商戶帶來1成以上的生意增幅。

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對於放寬措施，香港專業髮廊管理協會會長劉玉棠表示歡迎，認為雖然實際效果應要一段時間才顯現，惟仍期望可為商戶帶來超過1成的生意增幅。

她指出，第5波疫情最嚴重時，部分消費者為了避疫，改為光顧上門剪髮服務，現時政府再一步放寬防疫措施，顯示疫情或較受控，料該批客戶會回歸門市；並認為，亦會吸引到更多持黃碼的入境人士光顧。

料客戶返門市 商業區更受惠

劉又提到，是次機會可讓業界了解，因防疫措施防寬而回歸的顧客佔比。她解釋︰「第5波疫情至今流失約2成客戶，惟商戶難肯定屬自然流失。皆因與舊客聯絡時，我們不可能直接問對方暫停光顧的原因。」

她又稱，在防疫措施實施下，一般住宅區的商戶生意受影響不大，商業區卻因在家工作等因素影響，生意額跌約2至3成。「商業區有部分髮型屋主攻專業人士及外國客人，疫下損失了一批來港的商務客生意，故相信放寬亦會有部分黃碼人士光顧。」

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記者：李智美