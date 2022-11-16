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創業日及亞洲知識產權營商論壇11月底舉行　齊集論壇、展覽、商貿配對

商業 18:53 2022/11/16

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香港貿發局將於11月底舉辦第14屆創業日，及12月初舉行第12屆亞洲知識產權營商論壇。（資料圖片）

香港貿發局將於11月底舉辦第14屆創業日，及12月初舉行第12屆亞洲知識產權營商論壇，廣邀多位來自不同行業的專家及講者，與初創企業及中小企分享營商之道及創業心得，特別是拓展大灣區市場業務。

【世界盃2022】新地旗下V Walk、V city斥600萬宣傳　料谷人流、生意升2成

20多場研討會及工作坊

本次創業日將以「探索初創新平衡」為題，首次全面涵蓋線上線下，舉行20多場研討會及工作坊，涵蓋4大主題：企業家系列、科技前瞻系列、創新為未來系列及市場機遇系列。邀請近60位來自11個國家及地區的講者分享，更有超過110家參展商展示科創產品或技術。

展覽方面，兩大主題分區「創新初創區」及「創業支援區」將展示超過110家創新企業及創業配套公司。行業種類包羅多個熱門科技，包括生物醫學科技、綠色科技、食品科技、智慧城市科技及金融科技等。參觀人士可通過參觀實體及虛擬攤位，以及參與公眾導賞團及商貿配對環節，多方面與參展商交流，了解各種創新方案。

亞洲知識產權營商論壇　同步進行

此外，第12屆亞洲知識產權營商論壇，今年將於12月1至2日，在會展和網上並行，一連2日以「共建創新價值  開拓嶄新領域」為主題，匯聚世界各地的知識產權專家及商界領袖，共同探討知識產權市場的各種最新發展。

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責任編輯：李智美

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