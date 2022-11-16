  • 24°C
香港時間 : 20221116日 (週三) 21:13
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【文娛藝術】紫荊文化集團舉辦首屆「藝文香港」 展出齊白石及吳冠中等中國藝術大師經典作品 即日起一連四日免費開放公眾參觀

理財智慧 19:37 2022/11/16

分享：

分享：

由紫荊文化集團主辦首屆大型文化藝術活動「藝文香港」，由即日（16日）起至本月19日一連四日於會展舉行，入場費用全免。觀眾可於展覽欣賞到6位中國藝術先驅（齊白石、吳冠中、徐悲鴻、陳樹人、傅抱石及林風眠）的經典巨作，以及8位知名當代中國藝術家（林天行、郝量、梁遠葦、劉建華、王天德、謝曉澤、張恩利及章燕紫）的全新力作及著名代表作。

【青姐話】好友欠誠意   正是冬眠時

首屆「藝文香港」由「現當代中國藝術家名品展」、「國際藝術論壇」及「西泠學堂」3部分所構成，透過一系列活動闡述是次主題「古今對話 中西互鑒」。「現當代中國藝術家名品展」特設「大師作品展區」及「當代藝術展區」兩大展區，呈獻6位現代藝術大師的經典巨作及8位知名當代中國藝術家的全新力作及重要作品近40幅。展品以繪畫、錄像和裝置等多元形式，開展古今對話，形成跨越時空的文化藝術交流，見證中西文明共融互鑒，使觀眾在看展過程中感受到融匯中西文化藝術的當代性，極富深意。

「大師作品展區」特別甄選了齊白石、吳冠中、徐悲鴻、陳樹人、傅抱石及林風眠共6位中國近現代藝術國寶級先驅的標誌性作品，當中包括齊白石和徐悲鴻於1945年共同創作的「梅竹」，徐悲鴻畫竹、石，齊白石補梅，生動地表現了二人君子莫逆之交的情誼；「新山水畫」代表人物傅抱石以其開創「抱石皴」技法創作「山水」，散鋒亂筆表現山石結構，氣勢磅礡，極力表現出崇山峻嶺的巍峨之感。

吳冠中的「冬雪」 完美地表現了吳氏把歐洲油畫描繪自然的直觀生動性、油畫色彩的豐富細膩性糅合中國傳統藝術精神；彩墨作品「花卉」構圖飽滿、色彩豐富，充滿西方印象派的精髓，是林風眠融合中西、開創中國現代繪畫新面貌的抒情寫意之作。「嶺南三傑」之一的陳樹人所創作的「松雀圖」布局獨具一格，淡灰綠的松枝葉與粗厚穏健的松樹，對應了棲息中的小雀與其展翅父母，表達出一家和樂之意。

六位現代藝術大師作品精選圖

    點擊圖片放大
    +6
    +5

此外，大會特別邀請了林天行、郝量、梁遠葦、劉建華、王天德、謝曉澤、張恩利及章燕紫共8位海內外知名藝術家聯合參展，大部分藝術品是圍繞本次展覽主題全新創作而成，部分作品更為首次亮相。

藝術家們通過獨特而鮮明的藝術風格，運用繪畫、影像和裝置等藝術表現形式，展現了他們對於「古今對話 中西互鑒」主題的深入思考與藝術表達，充分詮釋出傳統藝術的當代性、與當代社會的關聯性，以及中國藝術在文化潮流中的獨特性。每位藝術家的特設展廳都包含數件作品，融入東西方元素加之全新布展技術，定能為觀眾帶來不一樣的視覺效果和難忘的互動體驗。 

八位當代中國藝術家作品精選圖

    點擊圖片放大
    +16
    +15

此外，首屆藝文香港「西泠盃」全港青少年書畫篆創作比賽，邀請全港中小學生以「弘揚中華文化、慶祝香港回歸」主題創作藝術作品，比賽結果經已出爐，頒獎典禮將於11月19日於「藝文香港」活動現場壓軸舉行。「西泠學堂」亦還特意將書畫篆工作坊和大師班搬到「藝文香港」活動現場，展覽期間將邀請多位香港書畫名家現場展示及教授水墨畫、水彩畫、書法、篆刻等。

「藝文香港」活動詳情

日期 11月16至19日（周三至周六）
地點 香港會議展覽中心展覽廳5G
時間 11月16日（貴賓預覽、僅限邀請）
11月17至19日早上10時至晚上7時（免費向公眾開放）
入場費 全免
詳請及登記免費參觀 https://www.arthongkong25.com/

【溫股知新】關注經濟與業績   三大策略你要識

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：嚴浩文

開啟hket App，閱讀全文
文娛藝術 繪畫 香港會議展覽中心 工作坊 七一回歸 展覽 吳冠中

上一篇文章

【騰訊700】官媒人民網發表評論指 挖掘電子遊戲產業價值機不可失

下一篇文章

【iM會客室】18000關瞬即達 港股彈夠未？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

葵涌大廈兩房333萬元沽　年青夫婦見價錢平即入市
葵涌大廈兩房333萬元沽　年青夫婦見價錢平即入市
將軍澳中心移民業主狠劈312萬　呎售1.3萬創今年新低
將軍澳中心移民業主狠劈312萬　呎售1.3萬創今年新低
【著數優惠】香港故宮+「添好運」星級點心本地半日遊買一送一 嚐十款精美點心+參觀+暢遊西九文化區+故宮博物館 每位低至$94
【著數優惠】香港故宮+「添好運」星級點心本地半日遊買一送一 嚐十款精美點心+參觀+暢遊西九文化區+故宮博物館 每位低至$94
【日圓滙率】黑田東彥稱日元急貶已止步 日央行將持續超寬鬆貨幣政策
【日圓滙率】黑田東彥稱日元急貶已止步 日央行將持續超寬鬆貨幣政策
第788期《iMoney》別注版 +《我係小忌廉》夢幻摺傘 網上優先預購
第788期《iMoney》別注版 +《我係小忌廉》夢幻摺傘 網上優先預購
【室內設計】55萬元改造太古城583呎三房單位 締造木系無印風日式居所 重新規劃空間配合人生階段變化
【室內設計】55萬元改造太古城583呎三房單位 締造木系無印風日式居所 重新規劃空間配合人生階段變化
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款