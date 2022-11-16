【文娛藝術】紫荊文化集團舉辦首屆「藝文香港」 展出齊白石及吳冠中等中國藝術大師經典作品 即日起一連四日免費開放公眾參觀

由紫荊文化集團主辦首屆大型文化藝術活動「藝文香港」，由即日（16日）起至本月19日一連四日於會展舉行，入場費用全免。觀眾可於展覽欣賞到6位中國藝術先驅（齊白石、吳冠中、徐悲鴻、陳樹人、傅抱石及林風眠）的經典巨作，以及8位知名當代中國藝術家（林天行、郝量、梁遠葦、劉建華、王天德、謝曉澤、張恩利及章燕紫）的全新力作及著名代表作。

【青姐話】好友欠誠意 正是冬眠時

首屆「藝文香港」由「現當代中國藝術家名品展」、「國際藝術論壇」及「西泠學堂」3部分所構成，透過一系列活動闡述是次主題「古今對話 中西互鑒」。「現當代中國藝術家名品展」特設「大師作品展區」及「當代藝術展區」兩大展區，呈獻6位現代藝術大師的經典巨作及8位知名當代中國藝術家的全新力作及重要作品近40幅。展品以繪畫、錄像和裝置等多元形式，開展古今對話，形成跨越時空的文化藝術交流，見證中西文明共融互鑒，使觀眾在看展過程中感受到融匯中西文化藝術的當代性，極富深意。

「大師作品展區」特別甄選了齊白石、吳冠中、徐悲鴻、陳樹人、傅抱石及林風眠共6位中國近現代藝術國寶級先驅的標誌性作品，當中包括齊白石和徐悲鴻於1945年共同創作的「梅竹」，徐悲鴻畫竹、石，齊白石補梅，生動地表現了二人君子莫逆之交的情誼；「新山水畫」代表人物傅抱石以其開創「抱石皴」技法創作「山水」，散鋒亂筆表現山石結構，氣勢磅礡，極力表現出崇山峻嶺的巍峨之感。

吳冠中的「冬雪」 完美地表現了吳氏把歐洲油畫描繪自然的直觀生動性、油畫色彩的豐富細膩性糅合中國傳統藝術精神；彩墨作品「花卉」構圖飽滿、色彩豐富，充滿西方印象派的精髓，是林風眠融合中西、開創中國現代繪畫新面貌的抒情寫意之作。「嶺南三傑」之一的陳樹人所創作的「松雀圖」布局獨具一格，淡灰綠的松枝葉與粗厚穏健的松樹，對應了棲息中的小雀與其展翅父母，表達出一家和樂之意。

六位現代藝術大師作品精選圖

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此外，大會特別邀請了林天行、郝量、梁遠葦、劉建華、王天德、謝曉澤、張恩利及章燕紫共8位海內外知名藝術家聯合參展，大部分藝術品是圍繞本次展覽主題全新創作而成，部分作品更為首次亮相。

藝術家們通過獨特而鮮明的藝術風格，運用繪畫、影像和裝置等藝術表現形式，展現了他們對於「古今對話 中西互鑒」主題的深入思考與藝術表達，充分詮釋出傳統藝術的當代性、與當代社會的關聯性，以及中國藝術在文化潮流中的獨特性。每位藝術家的特設展廳都包含數件作品，融入東西方元素加之全新布展技術，定能為觀眾帶來不一樣的視覺效果和難忘的互動體驗。

八位當代中國藝術家作品精選圖

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此外，首屆藝文香港「西泠盃」全港青少年書畫篆創作比賽，邀請全港中小學生以「弘揚中華文化、慶祝香港回歸」主題創作藝術作品，比賽結果經已出爐，頒獎典禮將於11月19日於「藝文香港」活動現場壓軸舉行。「西泠學堂」亦還特意將書畫篆工作坊和大師班搬到「藝文香港」活動現場，展覽期間將邀請多位香港書畫名家現場展示及教授水墨畫、水彩畫、書法、篆刻等。

「藝文香港」活動詳情

日期 11月16至19日（周三至周六） 地點 香港會議展覽中心展覽廳5G 時間 11月16日（貴賓預覽、僅限邀請）

11月17至19日早上10時至晚上7時（免費向公眾開放） 入場費 全免 詳請及登記免費參觀 https://www.arthongkong25.com/

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責任編輯：嚴浩文