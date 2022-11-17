【跑呀跑，跑咗去邊？@iM網欄】重磅追星肥仔 參加紐約馬跑成績亮麗

觀察多年來身邊跑友的表現，大部分第一次跑馬拉松的成績大約在4至5小時左右，所以最多聽到大家會說「我想sub4」，當然也有不少跟跑會及經常有系統練習，例如每星期有配速跑及間歇跑等，初馬在3小時多亦大有人在。早兩年才開始跑步的Van，跑前體重曾高達220磅，因為跑步減至現時140多磅左右。上星期日（11月6日）Van與頑張跑會其他成員一齊參與紐約虛擬馬拉松，更跑出個人初馬3小時20分的成績，身邊的跑友無不驚訝同時，自己亦嚇了一跳。

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▲ Van以 3小時20分驚人成績完成個人首馬。

今年41歲、由細到大都是肥仔的Van一直以來都很少做運動，疫情時工作不多，工餘時娛樂欠奉，就開始跑步之路。Van指剛開始跑時因為身體重，所以不能跑得快，透過慢跑及快行逐漸減磅，慢慢氣力好一點就跑多一點，大約用了2至3個月的時間就跑到第一個10公里。初時跑步沒有特別目標的Van，眼見可以愈跑愈快，慢慢定下不同跑步目標，先是1小時內跑完10公里，再之後目標就是完成半馬及全馬。

▲ 曾是220磅肥仔的Van。

本身只希望sub4完成紐約虛擬馬的Van，對於成績坦言「好開心，完全估唔到，好愕然」，又指當日跑時完全沒有概念如何才會「sub330」或者更加快，只是照平時跑的速度堅持下去，跑到30公里時他望望手錶，發現有機會跑入sub330，雖然感覺到馬拉松最後5-10公里的辛苦，但繼續撐著到最後一刻。身在泰國、代表香港參加世界山徑越野跑錦標賽的教練阿歹（謝覺偉）知道同樣比賽的Kolor主音、頑張跑會搞手Sammy（蘇浩才）差不多時間完成（Sammy同日跑出個人全馬最佳時間3小時23分），特意以視像電話致電，當Van告知其完成時間時，Van自己也忍不住淚水喊了出來。

Van很感激Sammy及教練阿歹一直以來的教導，因為感受到他們完全無私地去教導學員，始終Sammy平時工作包括兼顧樂隊及創作等已經很忙，阿歹亦要積極備戰越野賽，除了星期一及週末帶領頑張跑會訓練及長課外，平日學員有甚麼問題，他們亦會很細心逐一解答，例如會建議大家每星期要跑多少等，感覺他們對學員就像對家人那麼好。

▲ Van完賽後與Sammy和身在泰國的教練阿歹通電，忍不住喊了出來。

Van特別想講追星不是不健康的活動，以他和頑張部分跑友為例，因為鍾意Sammy而加入頑張跑步，大家一齊有突破亦很開心，粉絲支持歌手同時，歌手亦支持大家一齊跑步，叫大家加油努力，正如一個自己「好鍾意、好仰慕」的人，「你支持佢，佢同時又支持返你，那種動力真的很大！」

Van又分享粉絲小體驗，他之前看Kolor演唱會覺得他們台風很勁，亦感到他們看似很惡，第一天加入頑張跑時，Van亦很害羞地與Sammy打招呼，但Sammy則很親切地問大家名字及有沒有跑步等，Van感受到原來台上台下可以有很大反差，完全像兩個人。Van又指自己隔了很多星期再去頑張跑第二課，但Sammy已主動叫出Van的名字，問候他跑步的進度，對於見過自己一次的偶像叫出自己名字感到驚喜，十分深刻，又指一直相處後，形容Sammy「好warm，好人到不得了，就像大哥哥照顧大家一樣」。

▲ Van認為與偶像互相支持的動力可以很大。

Van表示加入頑張大約半年左右，之前沒有參加過其他跑會，都只是一人跑或與朋友夾時間跑多。作為Kolor及主音Sammy的粉絲，一直有追蹤他們IG賬戶，突然見到Sammy成立頑張跑會招募成員，感覺得意。Van十分欣賞跑會的初衷，因為不是要大家要跑步到某個水平才能參加，而是鼓勵大家跑又好行又好，一起跑步及做運動一小時，養成運動習慣，加上可以隨時看到Sammy、Candy（Sammy太太盧巧音 ）及其他Kolor成員，所以覺得很吸引。

為了令自己健康一點，Van表示自己已戒食甜品和汁醬類的食品，並會有均衡飲食，有菜有肉及碳水化合物最重要，但笑言戒不到飲酒，頑張跑會成員都很喜歡跑完一齊去飲酒，Van認為這可算是對自己一個獎勵，為自己預留一個放鬆的位置，始終不用經常對自己太緊，不需要將所有自己喜愛的東西都戒掉，否則會很辛苦，甜品及酒類也可二擇其一。

至於跑步心得，Van表示老土但最受用都是「堅持」，只要肯堅持去跑，只要肯去跑第一步，就會成功。他強調跑步沒有捷徑，一定要不停努力及堅持才能突破，才能忍得到辛苦跑得更遠，無論教練教多少都好，只要你不聽不堅持練習，都是沒有用。Van亦鼓勵大家堅持信念，正如很多人說：「落到街跑你就已經贏了！」所以建議大家不應給藉口自己不去跑步，不應經常說自己很忙沒有時間。Van亦會反問朋友飯前飯後做甚麼，為何有時間忙追劇，而不去跑個步呢？就算沒有一小時，能跑半小時已經很好。

未來一年Van最想參加的是香港馬拉松全馬賽事，因為可以在香港參加第一個實體馬拉松有其意義，另外亦正留意海外有甚麼馬拉松賽事可以報名。

Van之前跑過天水圍10公里賽及逆之男山賽賽事，加上今次紐約虛擬馬，體會最深刻的是參加比賽有很多人支持。Van認為有其他同伴支持很重要，聽到沿途及終點的掌聲及歡呼聲，就會繼續撐下去。今次紐約虛擬馬經過折返點時，支持的跑友們一齊講加油及遞水作鼓勵，給予自己很大的動力，去到最後5公里，Van和自己說：「繼續跑、不要停！只要回來折返點，就能見到支持的跑友，就能完成！完全沒有一個理由放棄不跑！」他感受到其實跑步亦可以是一件很團體的事，整件事情是可以很熱血。

Van的故事再一次令大家體會到沒有事是不可能，只要肯去跑，你就贏！仲唔快啲落去跑返轉？

▲ 頑張跑會學員完成紐約虛擬馬後一起大合照，完賽後當然要暢飲一番。

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作者_Clayton Lauw（劉茸）簡介: 跑齡10多年的傳訊公關，跑咗20個馬拉松，辛苦跑來志在食，所以易肥難瘦，每次增磅都係跑步的推動力，2020年5月有幸成為虛擬跑步比賽「Runner’s World HK V-Run 2020」男子公開組冠軍

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